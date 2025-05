RIO DE JANEIRO

Vídeo: homem é preso após beijar menina de 12 anos em bar

Defesa alega "gesto social mal interpretado"

Um vídeo registrou o momento em que Vagner Anderson de Arruda Macedo, de 51 anos, se aproximou de uma menina de 12 anos dentro de um bar em Piedade, na Zona Norte, e a beijou na boca. O caso, ocorrido em agosto do ano passado, levou à prisão do acusado nesta terça-feira (29) por estupro de vulnerável. >

O processo segue sob apreciação do Poder Judiciário, a quem compete exclusivamente a apuração e julgamento dos fatos. Ressaltamos que o acusado está colaborando com todas as fases do processo, não oferecendo risco à ordem pública, nem à instrução criminal.>