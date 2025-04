CRIME

Vídeo: homem invade pet shop e mata dona a tiros

Imagens mostram o suspeito entrando no comércio vestindo moletom e touca, carregando um guarda-chuva, disparando

Carol Neves

Publicado em 8 de abril de 2025 às 09:27

Camila Muniz dos Santos foi morta no local Crédito: Reproduçaõ

As câmeras de segurança de um pet shop registraram o momento em que a dona do local, Camila Muniz dos Santos, de 42 anos, foi assassinada a tiros na noite de sábado (5), no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba, Litoral Norte de São Paulo. O crime ocorreu por volta das 19h, enquanto a vítima trabalhava próxima ao caixa do local. >

As imagens mostram o suspeito entrando no comércio vestindo moletom e touca, carregando um guarda-chuva. O homem efetuou três disparos contra a cabeça de Camila, provavelmente com um revólver calibre 38, e fugiu em seguida. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas constatou o óbito da vítima ao chegar ao local.>

Dona de petshop é morta por homem misterioso dentro de loja em Ubatuba, litoral de São Paulo. A sobrinha da vítima estava no estabelecimento, quando a tia foi abordada no caixa, e é a principal testemunha do caso #BalançoGeral



Veja essa e outras notícias em… pic.twitter.com/ORgYtgynt1 — Balanço Geral (@balancogeral) April 8, 2025

De acordo com o Boletim de Ocorrência, uma testemunha levantou a possibilidade de envolvimento do ex-marido de Camila, embora tenha afirmado que suas características físicas não coincidiam com as do autor captado pelas câmeras. A polícia apurou que a vítima estava em processo de divórcio e que recentemente havia saído uma decisão judicial sobre a partilha de bens do casal.>