MINAS GERAIS

Vídeo mostra reconstituição de acidente com carreta e ônibus para a Bahia que deixou 39 mortos

Relatório da PRF aponta excesso de peso e velocidade acima do limite como fatores para a tragédia

Carol Neves

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 08:46

Reconstituição mostra acidente Crédito: Reproduçao/TV Globo

Imagens que reconstituem o grave acidente ocorrido em Minas Gerais no fim do ano passado, quando uma carreta colidiu com um ônibus, deixando 39 mortos, foram divulgadas pela TV Globo no domingo (9). As cenas fazem parte do laudo da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que apontou excesso de peso, velocidade acima do permitido e falta de descanso do motorista como fatores determinantes para a tragédia. >

O acidente aconteceu na madrugada do dia 21 de dezembro, na BR-116, em Teófilo Otoni. Uma pedra de quartzito, que se soltou da carreta, atingiu o ônibus, envolvendo outros três veículos e deixando 11 feridos. Gilberto Gomes de Souza, um dos sobreviventes, estava no banheiro do ônibus no momento do impacto. “Quando senti o impacto no ônibus, e eu pus a cara na porta do banheiro, aí praticamente o fogo já vinha quase chegando”, relatou ele.>

A perícia concluiu que a carreta, com dois semirreboques, transportava 16 toneladas e 261 quilos a mais do que o peso máximo permitido. Além disso, um reforço irregular foi colocado na suspensão, e as travas de segurança do semirreboque não tinham identificação do fabricante, o que impossibilitou verificar sua resistência. Vídeos feitos pelos peritos mostram o momento em que o semirreboque de trás começa a tombar ao fazer uma curva, atingindo o ônibus e causando uma sequência de colisões.>

A velocidade da carreta também foi um fator crucial. Na madrugada do acidente, o veículo chegou a trafegar a 117 km/h, enquanto o limite permitido era de 80 km/h. Pouco antes da colisão, a velocidade era de aproximadamente 93 km/h.>

O motorista da carreta, Arilton Bastos Alves, foi apontado como responsável por várias falhas. A PRF constatou que ele não cumpriu o tempo de descanso necessário durante a viagem, que começou no Ceará e terminaria no Espírito Santo. Após o acidente, Arilton fugiu do local e só se apresentou à polícia dois dias depois. Exames toxicológicos revelaram que ele dirigia sob efeito de álcool, cocaína, ecstasy, ansiolítico e antidepressivo. Com base no laudo, a Justiça decretou sua prisão preventiva.>

A defesa de Arilton negou que ele estivesse sob efeito de drogas no momento do acidente, afirmando que ele não é usuário de substâncias ilícitas e está apto a dirigir profissionalmente. A empresa HMA Logística e Transportes, responsável pela carreta, não foi localizada para comentar o caso.>

Acidente>

O ônibus saiu do terminal do Tietê, em São Paulo, às 7 horas do dia 20 de dezembro, e tinha como destino final a cidade de Elísio Medrado, no centro-norte baiano. A colisão aconteceu na altura do km 286, em Minas Gerais. >

A causa provável do acidente, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, foi o desprendimento de uma grande pedra da carroceria da carreta, que teria acertado o ônibus de passageiros, que vinha na direção contrária. No ônibus estavam 44 passageiros e o motorista.>

Em nota, a Empresa de Transporte Macaubense lamentou as mortes e disse que o ônibus estava com a revisão em dia e os pneus novos. "A Entram está à disposição das autoridades e colaborando com as investigações", disse. A empresa foi fundada em 1965.>

Veja abaixo a lista dos mortos: >

1. Juliana Nascimento dos Santos Fonseca>

2. Gerenildo Silva do Fonseca>

3. Max Borges dos Santos>

4. Pyetro Enzo da Silva Costa>

5. Delbra Maria da Silva>

6. Roberto Almeida Brasileiro>

7. Marineis Maria da Silva Dias>

8. Erinaldo Vieira do Amaral>

9. Anailda Marinho dos Santos>

10. Paulo Nunes Bispo Oliveira>

11. Marcos A. F. Costa>

12. Tiburtino Ribeiro Dias>

13. Gileusa S. Santos>

14. Camilly S. Santos>

15. Soraya dos Santos Guedes>

16. Natanael Roberto de Souza>

17. Alexandre dos Santos>

18. Amilton Josafá de Souza>

19. Pablo Vinícius Silva>

20. Selma Soares de Jesus>

21. Rita de Souza Santos>

22. Antonival G. dos Santos>

23. Risia Rosa Rocha>

24. Josemar do Carmo Ribeiro>

25. Rai Freires Silva>

26. Uanderson da Silva>

27. Selma Batista de Moraes Prates>

28. Robson dos Santos Silveira>

29. Fábio Alves Prates>

30. Claudinei dos Santos>

31. Caio Novais Santos>

32. Luiz Gustavo Prates Batista>

33. Milena Britto>

34. Shirley da Silva Ferreira>

35. Josinaldo Pereira>

36. Valentina de Jesus Pereira>

37. Bianca de Jesus Ferreira>

38. Karine Boldrini>