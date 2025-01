COM DESTINO À BAHIA

Condutor da carreta envolvida em acidente com 39 pessoas mortas usou cocaína, ecstasy e álcool

Ele foi preso preventivamente nesta terça-feira (21)

Publicado em 21 de janeiro de 2025 às 20:17

Acidente em Teófilo Otoni Crédito: Reprodução Corpo de Bombeiros MG

O resultado do exame toxicológico do condutor da carreta envolvida no acidente que deixou 39 pessoas mortas em Minas Gerais, em dezembro, apontou a presença de cocaína, ecstasy e álcool. O veículo conduzido por Arilton Bastos Alves colidiu com um ônibus que seguia para Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. O acidente aconteceu na BR-116, na altura da cidade mineira de Teófilo Otoni.

Alves passou por exames ainda no mês passado, dois dias após o acidente. Os resultados indicam que o motorista também consumiu MDA, alprazolam e venlafaxina. Ele foi preso nesta terça-feira (21), no Espírito Santo. As informações são do g1 MG.

"Ao ver do Juízo, diante destas informações, não há o que se falar em simples descuido ou inobservância de um dever de cuidado objetivo, mas em deliberada assunção de risco, mormente quando embalado pelo uso de drogas diversas", argumentou o juiz Danilo de Mello Ferraz, na decisão sobre a prisão preventiva de Alves.

Ainda segundo o documento, ele teve a Carteira Nacional de Habiliatação (CNH) suspensa em 2022, após ser pego dirigindo embriagado. Para o tribunal, o fato indica que o "investigado tinha por costume conduzir veículo automotor sob efeito de bebidas alcoólicas".

A defesa do motorista afirmou que as investigações ainda estão em andamento e que medidas cabíveis ainda serão tomadas para resguardar os direitos de Alves. "Ressaltamos que o caso ainda está em fase de investigação. Não fomos cientificados dos fundamentos da prisão e que todas as providências jurídicas cabíveis serão tomadas para assegurar o devido processo legal, direito de defesa e a restauração da liberdade."

Relembre o caso

A batida aconteceu dias antes do Natal, em 21 de dezembro de 2024. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um grande bloco de granito se soltou de uma carreta bitrem e acertou o ônibus, causando uma explosão. O coletivo se incendiou. Um carro que vinha atrás com três pessoas se chocou com a carreta, mas os ocupantes sobreviveram.

Além dos 39 mortos, ao menos dez pessoas ficaram feridas. Inicialmente, com base em relatos de testemunhas, o Corpo de Bombeiros havia atribuído o acidente ao estouro de um pneu do ônibus.