41 MORTOS

Saiba quem são as vítimas do acidente na BR-116 que estavam no ônibus

Viagem teve início em São Paulo e tinha Elísio Medrado, na Bahia, como destino final

Maysa Polcri

Publicado em 22 de dezembro de 2024 às 16:18

Acidente com ônibus que iria para Elísio Medrado Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros MG

Ao menos 41 pessoas morreram no acidente envolvendo um ônibus, uma carreta e um carro, na madrugada de sábado (21), em Teófilo Otoni (MG). Neste domingo (22), a Empresa de Transporte Macaubense (Entram), divulgou a lista com os nomes dos 39 passageiros que morreram. Entre as vítimas fatais está o motorista Weberton da Silva Ribeiro.

O ônibus saiu do terminal do Tietê, em São Paulo, às 7 horas de sexta-feira (20), e tinha como destino final a cidade de Elísio Medrado, no centro-norte baiano. A colisão aconteceu na altura do km 286, em Minas Gerais.

A causa provável do acidente, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, foi o desprendimento de uma grande pedra da carroceria da carreta, que teria acertado o ônibus de passageiros, que vinha na direção contrária. No ônibus estavam 44 passageiros e o motorista.

O motorista suspeito de causar o acidente, que não teve o nome divulgado, está com a carteira de motorista apreendida há dois anos e não tinha autorização para dirigir. Ele é considerado foragido pela polícia.

Em nota, a Empresa de Transporte Macaubense lamentou as mortes e disse que o ônibus estava com a revisão em dia e os pneus novos. "A Entram está à disposição das autoridades e colaborando com as investigações", disse. A empresa foi fundada em 1965.

De acordo com a empresa, três pessoas continuavam hospitalizadas no final da manhã deste domingo (22). São elas: Ingrid Alves dos Santos, Laura Amaral Marinho e Fledson José dos Santos Silva. Três passageiros receberam alta: Pedro Boldrini Lima, Natalício Araújo Ramos, Gilberto Gomes de Souza. Veja abaixo a lista dos mortos:

1. Juliana Nascimento dos Santos Fonseca

2. Gerenildo Silva do Fonseca

3. Max Borges dos Santos

4. Pyetro Enzo da Silva Costa

5. Delbra Maria da Silva

6. Roberto Almeida Brasileiro

7. Marineis Maria da Silva Dias

8. Erinaldo Vieira do Amaral

9. Anailda Marinho dos Santos

10. Paulo Nunes Bispo Oliveira

11. Marcos A. F. Costa

12. Tiburtino Ribeiro Dias

13. Gileusa S. Santos

14. Camilly S. Santos

15. Soraya dos Santos Guedes

16. Natanael Roberto de Souza

17. Alexandre dos Santos

18. Amilton Josafá de Souza

19. Pablo Vinícius Silva

20. Selma Soares de Jesus

21. Rita de Souza Santos

22. Antonival G. dos Santos

23. Risia Rosa Rocha

24. Josemar do Carmo Ribeiro

25. Rai Freires Silva

26. Uanderson da Silva



27. Selma Batista de Moraes Prates

28. Robson dos Santos Silveira

29. Fábio Alves Prates

30. Claudinei dos Santos

31. Caio Novais Santos

32. Luiz Gustavo Prates Batista

33. Milena Britto

34. Shirley da Silva Ferreira

35. Josinaldo Pereira

36. Valentina de Jesus Pereira

37. Bianca de Jesus Ferreira

38. Karine Boldrini