Número de vítimas em acidente na BR-116 sobe para 41; motorista de carreta está foragido

Doze corpos já foram identificados; DPT da Bahia auxilia na coleta de dados



Esther Morais

Estadão

Publicado em 22 de dezembro de 2024 às 11:36

Acidente em Minas é o terceiro mais grave envolvendo coletivos rodoviários nos últimos 20 anos Crédito: Corpo de bombeiros Militar/MG

O número de vítimas fatais do acidente ocorrido na BR-116 na altura de Teófilo Otoni, Minas Gerais, na madrugada de sábado (21), aumentou para 41, de acordo com a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A corporação informou neste domingo, 22, que 41 corpos chegaram ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte e 12 foram identificados.

O motorista da carreta - de onde teria caído o bloco de granito que pode ter causado o acidente - está foragido, segundo a polícia. Ele teve a carteira apreendida em 2022 em uma porque se negou a soprar o bafômetro ao ser parado pela operação da Lei Seca.

Dois corpos estão em processo de liberação para as famílias. De acordo com a Polícia, a identificação ainda busca confirmar se todas as vítimas eram passageiras do ônibus.

O acidente envolveu um carro, uma carreta e um ônibus de passageiros. A colisão ocorreu de madrugada do sábado, na altura do km 286, na comunidade rural da Lajinha, no município de Teófilo Otoni. O ônibus anda tinha paradas em diversas cidades da Bahia, como Vitória da Conquista, e finalizaria o trajeto em Elísio Medrado, a 230 km de Salvador.

A Polícia Técnica da Bahia informou que está em contato direto com a Direção do Instituto de Identificação de Minas Gerais para apoiar o reconhecimento dos corpos das vítimas.

Segundo a Direção Geral da Polícia Técnica da Bahia, o Instituto de Identificação Pedro Mello disponibilizou suporte para a identificação de possíveis vítimas baianas. Além disso, equipes da Diretoria do Interior estão prontas para auxiliar, incluindo a coleta de material genético de familiares, caso seja necessário, para a identificação de corpos carbonizados.

O governador Jerônimo Rodrigues manifestou solidariedade às famílias das vítimas. Em suas redes sociais, ele acrescentou: "Estou acompanhando de perto junto à minha equipe de governo (Bombeiros, Saúde e Polícia Civil), que está em contato com as autoridades locais para oferecer todo o apoio necessário neste momento de dor."

De acordo com a Polícia, o trecho onde ocorreu o acidente é de declive; uma grande pedra teria se desprendido da carroceria e acertado em cheio o ônibus de passageiros, que vinha na direção contrária.

Isso teria causado o incêndio, segundo as informações preliminares da investigação. Há indicativos que a carreta trafegava com excesso de peso.

Motorista está foragido e teve direito de dirigir suspenso

A Polícia Militar de Minas Gerais afirmou que o motorista da carreta está foragido "em razão do flagrante continuado". O motorista teve a carteira apreendida em 2022 em uma blitz da PM na cidade de Mantena, também em Minas.

Ele estava com o direito de dirigir suspenso, de acordo com a corporação. Isso ocorreu pois ele se negou a soprar o bafômetro ao ser parado pela operação da Lei Seca.