Você conhece o universo dos audiolivros? Veja bastidores das gravações com vozes famosas

Mercado segue dominado por Reino Unido e EAU, mas Brasil segue crescendo

Carolina Cerqueira

Publicado em 22 de junho de 2025 às 12:00

Mauro Ramos é dublador de personagens famosos do cinema e narrador de diversos audiolivros Crédito: Divulgação/Audible

Quando os podcasts começaram a fazer sucesso, provocaram, sem saber, o surgimento de um novo jeito de consumir literatura: através de audiolivros. O mercado de áudio não deixou para trás essa oportunidade, levando para adultos o hábito de ouvir alguém contando uma história. Os Estados Unidos e o Reino Unido foram os pioneiros, sendo os maiores produtores de audiolivros. O Brasil, cerca de dois anos depois de entrar no ramo, tem um mercado consolidado e crescente. >

A Audible, subsidiária da Amazon, é uma das principais criadoras e distribuidoras de entretenimento em áudio. Chegou ao Brasil no final de 2023, com cinco mil títulos. Hoje, tem quase oito mil e aposta não mais somente na narração de livros que surgiram no papel, como Orgulho e Preconceito, 1984, Capitães de Areia e Vidas Secas. >

Em 2024, a empresa lançou o que chama de originais. São 67 no catálogo brasileiro. A primeira categoria é de dramatização, como se fosse uma peça de teatro só em áudio. O clássico 1984, de George Orwell, já ganhou uma versão com Mateus Solano, Milhem Cortaz, Alice Carvalho e Lázaro Ramos como personagens. Outro clássico, Orgulho e Preconceito vai ganhar uma versão dramatizada ainda este ano com Julia Dalavia e Rodrigo Simas. >

A outra categoria é chamada de audiossérie. Com 10 episódios, Juízo Final é uma parceria com Porta dos Fundos e tem como uma das vozes o baiano humorista João Pimenta. Lázaro Ramos também tem produção neste formato. É o Por Que Mudei?, com oito episódios. Em cada um, ele entrevista uma pessoa comum sobre temas como religião, ética e ideologia. >

Audiossérie tem oito episódios e 6h15min totais Crédito: Reprodução

As vozes >

A convite da Audible, o Correio foi ao Rio de Janeiro conferir de perto como acontecem as gravações de um audiolivro, visitando um estúdio e conversando com vozes famosas por trás das narrações. Uma delas é a da atriz Denise Fraga, que narrou a versão tradicional (não a dramatizada) de Orgulho e Preconceito. A missão dela foi, portanto, se manter fiel às palavras do livro. >

“Eu podia escolher o que eu iria narrar e escolhi esse livro por conta da importância dele. Mas eu nunca tinha lido antes e, quando comecei a ler na preparação, vi a encrenca na qual eu tinha me metido. É uma escrita antiga, com frases muito longas que parecem parágrafos. Foi um desafio, mais de 12 dias de gravação, mas também foi uma delícia de fazer”, conta Denise. >

Denise compartilha desafios de gravação Crédito: Ian Scabia/Divulgação Audible

Enquanto ela destaca a intimidade que é construída com o ouvinte ao contar uma história ‘no pé do ouvido’, Mauro Ramos destaca a missão de abrir caminhos para a imaginação. Ele, que já dublou personagens como Sulley (Monstros S/A), Pumba (Rei Leão) e Shrek, é o narrador de audiolivros como O Hobbit e Senhor dos Anéis. Também já dirigiu gravações, como a da própria Denise. >

“Para narrar e fazer as vozes, eu me baseio no que imagino quando leio”, diz. Em livros com falas de vários personagens, o desafio é dar uma identidade para cada um deles. “A gente costuma fazer o registro da voz ou o jeito de falar daquele personagem para que o narrador possa lembrar depois exatamente como fez”, compartilha Giovana Garcez, coordenadora de conteúdo da Audible Brasil. >

O processo >

Ela diz que o mesmo acontece em relação aos dias de gravação. O recomendável é que o narrador sempre escute a gravação do primeiro dia para que ritmo, timbre e volume sigam os mesmos. Fernando Schaer, especialista em produção de áudio da Audible Brasil, completa que a meta é não ultrapassar a marca de quatro horas de gravação por dia. >

“Se você faz sessões muito longas, a voz começa a perder o brilho, o timbre, o volume. Já não é mais a mesma voz do começo do dia de gravação e a gente precisa manter um padrão para o ouvinte”, diz ele. “Um ator muito bom, que rende muito, costuma levar quatro horas de estúdio para gerar uma hora de audiolivro final”, completa. >

Fernando Schaer explica processo de gravação de audiolivros Crédito: Carolina Cerqueira/CORREIO

A produção de um audiolivro médio costuma durar três meses, considerando gravação, edição e publicação. Mas o tempo costuma variar conforme o tamanho do livro e a disponibilidade de agenda, em caso de vozes famosas. “Livros de muitas páginas ou séries de livros geralmente não vão para celebridades por disponibilidade de agenda para as gravações”, conta Giovana Garcez. Para as dramatizações ou audiosséries, é preciso considerar ainda o tempo de produção de roteiro e trilha sonora e escolha das vozes. >

As produções da Audible contam com cerca de 600 vozes diferentes. Giovana compartilha que os livros costumam dar pistas de como são seus narradores. É preciso prestar atenção se a história é contada em primeira ou terceira pessoa, em que local do mundo se passa, qual a idade e gênero provável do narrador. A partir daí, é estabelecido o perfil a ser procurado. Quanto aos personagens, as pistas são explícitas e a escolha é ainda mais fácil. >

A atriz Fabíula Nascimento foi a escolhida para interpretar a personagem Canibal, no audiolivro T-Zombii 2: O Livro dos Vivos. O ator sergipano criado em Salvador Samuel de Assis também é uma das vozes do áudio. “Cada ator gravou sozinho. Isso é muito comum nas gravações de livros com muitos personagens, mas acaba sendo um processo muito solitário, bem diferente de um filme ou uma novela, por exemplo. Por isso, é fundamental ter um bom diretor orientando”, diz Fabíula. >

Fabíula Nascimento é uma das vozes dos audiolivros da Audible Crédito: Ian Scabia/Divulgação Audible

Cinco livros para ouvir:

1) Torto Arado - Narração do romance brasileiro do autor Itamar Vieira Junior. Lançado em 2019 e vencedor do Prêmio Jabuti>

Torto Arado Crédito: Reprodução

2) 1984 - Dramatização do livro 1984 (lançado por George Orwell em 1949) com narradores como Lázaro Ramos e Mateus Solano>

1984 (dramatização) Crédito: Reprodução

3) A vida é um presente - Narração, com a voz da própria autora, do livro de Rita Batista. Lançado em 2024, reúne 111 mantras>

A vida é um presente (Rita Batista) Crédito: Reprodução

4) Felicidade inegociável e outras rimas - Narração, com a voz da própria autora, do livro de Thalita Rebouças. Lançado em 2024, reúne 60 prosas e poesias>

Felicidade inegociável e outras rimas (Thalita Rebouças) Crédito: Reprodução

5) Rita Lee: uma autobiografia - Narração da autobiografia de Rita Lee (lançada em 2016) na voz de Mel Lisboa e Guilherme Samora>