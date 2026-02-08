Você pode entrar em salas VIP de aeroportos e talvez nem saiba; veja como conseguir

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 07:00
Cada vez mais populares no Brasil, as salas VIP oferecem um refúgio para quem quer descansar, trabalhar ou se alimentar com mais conforto antes do embarque em aeroportos de todo o país. Para acessar esses espaços exclusivos, existem diferentes formas de entrada, que passam por benefícios de cartões de crédito, programas de fidelidade e até pagamento avulso pela estadia no local.
Nas salas VIP dos aeroportos, as experiências incluem acesso à internet, comidas rápidas ou buffet completo, bebidas e drinks, espaços de entretenimento e até banheiros equipados para banho. Podem ter acesso aos lounges passageiros de voos tanto domésticos quanto internacionais.
Veja algumas opções de salas VIP em aeroportos
Uma das formas mais simples e comuns de acesso é por meio das vantagens oferecidas por cartões de crédito. Bandeiras como Visa, Mastercard, American Express e Elo oferecem acesso a lounges próprios ou conveniados. No caso do Santander, que opera com as três primeiras bandeiras, por exemplo, a adesão consiste em cadastrar o cartão físico no sistema de vantagens das salas VIP para garantir o acesso sem custo adicional.
Cada banco pode estabelecer seus próprios critérios para adesão. Caso o usuário esteja elegível, cada um dos programas, como Priority Pass, LoungeKey ou Visa Airport Companion, possui aplicativo próprio, que deve ser utilizado para validar a entrada nos espaços. O ideal é que os usuários consultem seus bancos para verificar as vantagens específicas.
Em outros casos, é possível acessar os lounges exclusivos mediante o pagamento de uma tarifa. No caso do GRU Airport - Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por exemplo, os três terminais contam com diferentes salas, com pacotes distintos. Em algumas delas, é possível permanecer por períodos de uma, três, seis ou até 12 horas, com valores a partir de R$ 130. Em outros aeroportos do Brasil, o acesso também pode ser pago diretamente na recepção do local.
Com um pouco de organização, acessar uma sala VIP pode transformar a experiência no aeroporto, mesmo para quem viaja de classe econômica. Conhecer os benefícios do cartão, ativar os programas certos e planejar o uso com antecedência são passos simples que garantem mais conforto, tranquilidade e até economia antes do voo.