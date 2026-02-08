Acesse sua conta
Você pode entrar em salas VIP de aeroportos e talvez nem saiba; veja como conseguir

Para acessar esses espaços exclusivos, existem diferentes formas de entrada

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 07:00

Plaza Premium Lounge (GRU)
Plaza Premium Lounge (GRU) Crédito: Marco Pinto

Cada vez mais populares no Brasil, as salas VIP oferecem um refúgio para quem quer descansar, trabalhar ou se alimentar com mais conforto antes do embarque em aeroportos de todo o país. Para acessar esses espaços exclusivos, existem diferentes formas de entrada, que passam por benefícios de cartões de crédito, programas de fidelidade e até pagamento avulso pela estadia no local.

Nas salas VIP dos aeroportos, as experiências incluem acesso à internet, comidas rápidas ou buffet completo, bebidas e drinks, espaços de entretenimento e até banheiros equipados para banho. Podem ter acesso aos lounges passageiros de voos tanto domésticos quanto internacionais.

Uma das formas mais simples e comuns de acesso é por meio das vantagens oferecidas por cartões de crédito. Bandeiras como Visa, Mastercard, American Express e Elo oferecem acesso a lounges próprios ou conveniados. No caso do Santander, que opera com as três primeiras bandeiras, por exemplo, a adesão consiste em cadastrar o cartão físico no sistema de vantagens das salas VIP para garantir o acesso sem custo adicional.

Cada banco pode estabelecer seus próprios critérios para adesão. Caso o usuário esteja elegível, cada um dos programas, como Priority Pass, LoungeKey ou Visa Airport Companion, possui aplicativo próprio, que deve ser utilizado para validar a entrada nos espaços. O ideal é que os usuários consultem seus bancos para verificar as vantagens específicas.

Em outros casos, é possível acessar os lounges exclusivos mediante o pagamento de uma tarifa. No caso do GRU Airport - Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, por exemplo, os três terminais contam com diferentes salas, com pacotes distintos. Em algumas delas, é possível permanecer por períodos de uma, três, seis ou até 12 horas, com valores a partir de R$ 130. Em outros aeroportos do Brasil, o acesso também pode ser pago diretamente na recepção do local.

Com um pouco de organização, acessar uma sala VIP pode transformar a experiência no aeroporto, mesmo para quem viaja de classe econômica. Conhecer os benefícios do cartão, ativar os programas certos e planejar o uso com antecedência são passos simples que garantem mais conforto, tranquilidade e até economia antes do voo.

