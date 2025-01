ENTENDA

Você sabia? Uso de anabolizantes pode gerar danos irreversíveis à saúde do corpo

Saiba os principais problemas causados pela substância, sintomas e recomendações de hábitos saudáveis

Esther Morais

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 09:26

Anabolizantes, saúde, corpo, força, reposição Crédito: TV Brasil

Com a chegada do verão e a proximidade do Carnaval, as pessoas intensificam a busca por um corpo malhado. Para isso, o recomendado é manter um ritmo na academia, alimentação saudável e consultas com profissionais que ajudem a alcançar bons resultados. Contudo, ainda é comum recorrer a alternativas que parecem mais fáceis quando, na verdade, têm efeitos severos. >

Um exemplo disso é o uso de anabolizantes para esteroides androgênicos e anabolizantes (EAA) com finalidade estética. Segundo estudo articulado pelo Valor em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a venda de anabolizantes com testosterona sintética saltou 670% nos últimos cinco anos.>

Os dados acendem o alerta para os problemas que essas substâncias podem causar à saúde do corpo de forma integral e, sobretudo, ao coração. Francisco José Júnior, médico cardiologista do Instituto de Educação Médica (IDOMED), explica que essas substâncias aumentam a síntese proteica ao promover o crescimento muscular, mas também interferem no equilíbrio hormonal. >

Quais os sintomas do uso de anabolizantes?

Os principais sintomas são a retenção de líquidos; alterações metabólicas, pois eleva o colesterol ruim (LDL) e reduz o colesterol bom (HDL); causa danos ao fígado e rins, uma vez que afetam o metabolismo e eliminam toxinas de forma inadequada, além de gerar impacto psicológico. >

Pessoas que usam anabolizantes ainda devem estar atentas a situações que podem indicar complicações graves. Entre os efeitos, é válido citar: dor no peito ou desconforto; falta de ar persistente; palpitações e arritmias; tonturas ou desmaios frequentes; inchaço nas pernas e pés e cansaço extremo. Pode ocorrer, também, o aumento anormal das mamas em homens, queda de cabelo acelerada, aparecimento de acne severa e alterações nos órgãos.>

Quais os riscos?

Importante frisar que o coração é o principal órgão afetado. O Dr. Francisco observa que os principais riscos incluem hipertrofia do coração, já que o músculo cardíaco cresce de forma anormal, o que dificulta o bombeamento eficaz do sangue. Sem contar que provoca hipertensão arterial, pois o aumento da pressão sobrecarrega o coração e pode levar a danos nos vasos sanguíneos. >

“Há também arritmias cardíacas, que geram batimentos cardíacos irregulares que podem causar desmaios ou até parada cardíaca. O infarto do miocárdio pode ocorrer devido ao aumento de placas de gordura nas artérias (aterosclerose) e, ainda, a insuficiência cardíaca”, pondera.>

Os efeitos são reversíveis?

Nem todos os efeitos colaterais são reversíveis, mas a suspensão do uso é indispensável. >

O que fazer? Há como tratar?

O Dr. Francisco explica que nos casos de aparecer sintomas, é sempre fundamental buscar um médico; e quanto à interrupção do uso de anabolizantes, isso “pode trazer alívio parcial para alguns efeitos colaterais, mas nem todos os danos são reversíveis”, alerta. >