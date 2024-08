EMBRIAGADO

Voo de Miami é desviado para Belém após passageiro agredir esposa e ameaçar tripulação

A Polícia Federal (PF) prendeu no Aeroporto Internacional de Belém, no Pará, um homem que teria agredido a esposa e ameaçado tripulantes dentro de um avião que havia partido de Miami, nos Estados Unidos, no último sábado, 3. A viagem tinha como destino a cidade de Fortaleza, no Ceará, mas, por causa da confusão e do comportamento do passageiro, os pilotos tiveram que desviar a rota e aterrissar na capital paraense.