Voz fina tem cura? Médica explica como tratar o distúrbio que afeta homens adultos

Muda vocal incompleta pode impactar a autoconfiança, mas tratamento traz resultados

Carol Neves

Publicado em 2 de abril de 2025 às 08:47

João Pedro viralizou com mudança na voz Crédito: Reproduçaõ

A voz é nossa primeira apresentação ao mundo, mas para alguns homens adultos, esse cartão de visitas soa diferente do esperado. A chamada muda vocal incompleta ocorre quando a voz mantém características infantis mesmo após a puberdade, condição que afeta aproximadamente uma em cada 900 mil pessoas. A otorrinolaringologista Érica Campos, referência em laringologia com formação na Unicamp, Harvard Medical School e Mount Sinai Hospital, explica que durante a adolescência a laringe deveria crescer e as cordas vocais se desenvolver, tornando a voz mais grave. >

Casos como o do ex-lutador Anderson Silva, conhecido por sua voz fina, e o do estudante João Pedro, cuja transformação vocal viralizou em 2024 após fonoterapia, ilustram bem essa condição. "São homens que passaram pela puberdade, mas mantêm características vocais infantilizadas. O impacto na qualidade de vida pode ser significativo", observa a médica.>

Veja vídeo do estudante João Pedro: >

Como é feito o tratamento? >

O tratamento pode variar desde sessões de fonoterapia até procedimentos cirúrgicos como a tireoplastia tipo III, que promove o relaxamento das cordas vocais. No pós-operatório, recomenda-se repouso vocal por uma semana seguido de acompanhamento fonoaudiológico, com os resultados aparecendo progressivamente nos meses seguintes.>

A mesma especialista que trata a muda vocal incompleta também atua na feminilização vocal para mulheres trans através da glotoplastia. "Esses procedimentos vão além da estética, têm papel fundamental no processo de identidade e pertencimento", explica Érica Campos, que atua como preceptora no Hospital Universitário Prof. Edgard Santos (Ufba) e no Hospital Otorrinos.>