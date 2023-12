Whindersson Nunes defende lei de regulamentação nas redes sociais

O youtuber e comediante Whindersson Nunes lamentou a morte da estudante Jéssica Canedo, de 22 anos, em um vídeo publicado nas suas redes sociais neste domingo, 24, véspera de Natal. O influenciador, além disso, cobrou a criação da ‘Lei Jéssica Vitória’, pela regulamentação de perfis nas redes sociais. “Quero iniciar um movimento para ver se contribui para a gente criar uma lei chamada Jéssica Vitória, para aprimorar a legislação brasileira com esse ‘jornalismo não oficial’ que é muito perigoso. Tem gente que tem muito seguidor e diz que não é uma coisa oficial, mas é uma coisa que impacta de verdade milhares de pessoas", disse o influenciador.

O episódio de Jéssica movimentou tanto as redes sociais quanto o poder público pela aprovação do Projeto de Lei das Fake News. O PL ampliaria as possibilidades de responsabilização criminal de perfis que divulgam informações falsas.