REDES SOCIAIS

X, antigo Twitter deve retornar até esta quarta (7), diz coluna

O X, antigo Twitter, pode retornar suas atividades no Brasil ainda nesta semana, provavelmente na quarta-feira (9). Segundo informações da coluna de Guilherme Amado, da Metrópoles, Alexandre de Moraes teria determinado a transferência do dinheiro da plataforma para a conta do Supremo Tribunal Federal pela Caixa Econômica.

Com a transferência, o STF será certificado do pagamento, e será liberada a realização de pedidos para restabelecimento do X. A expectativa é de que o pagamento chegue às contas do Supremo ainda hoje (7).