PERSEGUIÇÃO

Youtuber dos EUA grava operação em viatura da PM de SP; caso gera investigação

A publicação, intitulada "24 hrs na vida de um policial no Brasil", já atingiu 1,6 milhão de visualizações. O produtor de conteúdo Gen Kimura acompanhou a ação do banco de trás da viatura e chegou a empunhar uma arma da corporação.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que abriu uma investigação para apurar o ocorrido e tomar as providências cabíveis, já que "a dinâmica do vídeo não é permitida de acordo com as regras internas da Corporação", que vetam o envolvimento de civis em práticas exclusivamente militares.