CAMPO GRANDE

ACM Neto comemora os 40 anos da axé music: 'O maior e melhor Carnaval é o de Salvador'

Ex-prefeito falou sobre a emoção de ver a abertura do Carnaval

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 00:35

ACM Neto, com Bruno Reis, Ana Paula Matos e o reinado do Carnaval Crédito: Divulgação/ Secom PMS

ACM Neto, presidente da Fundação Índigo e ex-prefeito de Salvador, participou nesta quinta-feira (27) da cerimônia de abertura da festa, no Campo Grande, ao lado do prefeito Bruno Reis (União Brasil), da vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) e do Rei Momo Hudson Marcello.>

"Fiz questão de estar aqui hoje para celebrar esse momento dos 40 anos da axé music, para desejar toda a sorte do mundo ao prefeito e À sua equipe. É uma emoção enorme de ver a abertura do Carnaval, podendo aqui estar como folião, como estive desde criança. Não tem jeito. É algo que toca dentro do meu coração", disse ele. >

Ao som dos tambores do Olodum e ao lado de Bruno Reis, Ana Paula Matos e do Rei Momo, ACM neto vibrou com a abertura dos festejos. >