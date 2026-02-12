Acesse sua conta
Aos 90 anos, foliona dá exemplo de disposição e garante: 'Amanhã venho de novo'

Animada, bem-humorada e cheia de histórias, a foliona atravessa gerações mantendo viva a tradição de curtir a maior festa de rua do planeta

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 18:30

Aos 90 anos, foliona dá exemplo de disposição e garante: 'Amanhã venho de novo'
Aos 90 anos, foliona dá exemplo de disposição e garante: 'Amanhã venho de novo' Crédito: Maysa Polcri/CORREIO

Enquanto muita gente reclama do cansaço após horas de festa, Maria de Lurdes Sá Leal, 90 anos, prova que idade não é limite quando o assunto é Carnaval. Animada, bem-humorada e cheia de histórias, a foliona atravessa gerações mantendo viva a tradição de curtir a maior festa de rua do planeta.

“Cansar por quê?”, responde, com convicção, ao ser questionada se as pernas ainda aguentam o ritmo da folia. Segundo ela, disposição nunca faltou. Durante anos, saiu em diversos blocos e fez questão de acompanhar os desfiles. “Todo ano eu venho, ja saí em todos os tipos de blocos”, relembra, com orgulho.

Fã de samba, Maria de Lurdes fez questão de comparecer a abertura oficial da festa, no Campo Grande, onde acontece nesta quinta-feira (12), um encontro que promete entrar para a história. Márcio Victor, Xanddy Harmonia, Nelson Rufino e Mariene de Castro, Ganhadeiras de Itapuã e Gal do Beco estão entre os nomes que se encontram na apresentação A Rota do Samba.

Maria também ajudou a construir essa tradição dentro de casa e os filhos acompanharam o gosto pela festa. Um desfila nos Filhos de Gandhy, enquanto outra filha está no circuito Barra-Ondina. "O Carnaval muito muito nesses anos. Antes, a gente sentia mais segurança de transitar. Mas a energia para curtir continua. Amanhã vou me arrumar e venho de novo", afirma.

Três amigas, Ana Regina Martins, 63, Cristina Martins e Crispiniana Martins, ambas de 76 anos, a acompanham. Folionas de carteirinha, o trio de irmãs aprendeu a curtir o Carnaval há mais de 40 anos, influenciadas pelo marido de uma delas, Sérgio Amaral, 75. O arquiteto sergipano foi quem primeiro trouxe as irmãs para a festa. "E lá se vão quase 60 anos. Naquela época não tinha trio, era no tambor. O samba nasceu aqui e ver a festa voltar parao Campo Grande é bonito demais", diz o sergipano mais baiano do primeiro dia na avenida.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

