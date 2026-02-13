Aposta do pagodão, Theu Dantas recebe conselho de Lincoln Senna: ‘Nunca desista dos seus sonhos’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 07:38
Durante a passagem do Parangolé pelo circuito Barra-Ondina, um momento especial chamou a atenção: o cantor Lincoln Senna parou a música para falar com o jovem Theu Dantas, que acompanhava o show de um dos camarotes. No microfone, Lincoln mandou um recado direto ao colega: "Nunca desista dos seus sonhos".
Aos 25 anos, o soteropolitano Theu Dantas vem de uma família de músicos. “Sempre tive contato com a música”, afirmou em entrevista ao jornal Correio. Atualmente, ele é a atração fixa de todas as noites no Camarote Mar. O artista iniciou sua agenda carnavalesca na quinta-feira (12), animando o público do camarote nos intervalos dos trios com o “Bloco do Mar”.
Sobre a rotina intensa de shows, ele destaca o desafio de tocar diariamente no Carnaval: “É um desafio muito grande, porque todos os dias têm públicos diferentes. A gente prepara o nosso repertório para cada dia e a gente quer agradar todo mundo. Mas é gostoso de fazer, porque a gente ama fazer isso. É gratificante”
Esta não é a primeira vez que Theu se apresenta nos camarotes de Salvador, ele já passou por outros espaços no último ano. No palco, o cantor aposta na mistura de ritmos, mostrando que o pagodão baiano combina perfeitamente com o Pop e o Trap.
A relação com Lincoln Senna é antiga, antes mesmo da carreira profissional de Theu. Na época, o atual líder do Parangolé, que na época era o vocalista da banda Duas Medidas, visitou a escola de Dantas para divulgar seu trabalho, e foi lá que o jovem revelou o desejo de se tornar cantor.
“É um cara que passou pelo que eu passo hoje e cresceu”, comenta Theu. “Ele apoia os novos cantores, novas bandas, novas personalidades. Não faz isso só comigo, faz com muita gente. É o apoio que a gente precisa”, completa.
Sobre o futuro, o artista revela um desejo: “Quem sabe um dia a gente não grave uma música juntos?”. Para Theu, Lincoln é uma referência técnica e pessoal: “Ele é o professor da nova geração. Estamos chegando e ele nos ensina a fazer música do jeito certo”, finaliza.
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.