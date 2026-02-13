Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aposta do pagodão, Theu Dantas recebe conselho de Lincoln Senna: ‘Nunca desista dos seus sonhos’

Aos 25 anos, o soteropolitano Theu Dantas vem de uma família de músicos

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 07:38

Theu Dantas
Theu Dantas Crédito: Divulgação

Durante a passagem do Parangolé pelo circuito Barra-Ondina, um momento especial chamou a atenção: o cantor Lincoln Senna parou a música para falar com o jovem Theu Dantas, que acompanhava o show de um dos camarotes. No microfone, Lincoln mandou um recado direto ao colega: "Nunca desista dos seus sonhos".

Aos 25 anos, o soteropolitano Theu Dantas vem de uma família de músicos. “Sempre tive contato com a música”, afirmou em entrevista ao jornal Correio. Atualmente, ele é a atração fixa de todas as noites no Camarote Mar. O artista iniciou sua agenda carnavalesca na quinta-feira (12), animando o público do camarote nos intervalos dos trios com o “Bloco do Mar”.

Sobre a rotina intensa de shows, ele destaca o desafio de tocar diariamente no Carnaval: “É um desafio muito grande, porque todos os dias têm públicos diferentes. A gente prepara o nosso repertório para cada dia e a gente quer agradar todo mundo. Mas é gostoso de fazer, porque a gente ama fazer isso. É gratificante”

Esta não é a primeira vez que Theu se apresenta nos camarotes de Salvador, ele já passou por outros espaços no último ano. No palco, o cantor aposta na mistura de ritmos, mostrando que o pagodão baiano combina perfeitamente com o Pop e o Trap.

A relação com Lincoln Senna é antiga, antes mesmo da carreira profissional de Theu. Na época, o atual líder do Parangolé, que na época era o vocalista da banda Duas Medidas, visitou a escola de Dantas para divulgar seu trabalho, e foi lá que o jovem revelou o desejo de se tornar cantor.

Leia mais

Imagem - O Kannalha leva o molho que faltava para o Circuito Barra-Ondina no Carnaval

O Kannalha leva o molho que faltava para o Circuito Barra-Ondina no Carnaval

Imagem - Barra-Ondina: confira as fotos do primeiro dia do Carnaval

Barra-Ondina: confira as fotos do primeiro dia do Carnaval

Imagem - Carnaval sem culpa: espaços e serviços oferecem opções para crianças enquanto pais aproveitam a folia

Carnaval sem culpa: espaços e serviços oferecem opções para crianças enquanto pais aproveitam a folia

“É um cara que passou pelo que eu passo hoje e cresceu”, comenta Theu. “Ele apoia os novos cantores, novas bandas, novas personalidades. Não faz isso só comigo, faz com muita gente. É o apoio que a gente precisa”, completa.

Sobre o futuro, o artista revela um desejo: “Quem sabe um dia a gente não grave uma música juntos?”. Para Theu, Lincoln é uma referência técnica e pessoal: “Ele é o professor da nova geração. Estamos chegando e ele nos ensina a fazer música do jeito certo”, finaliza.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Mais recentes

Imagem - VÍDEO: Kannalha faz homenagem emocionante a Preta Gil em frente ao camarote da família

VÍDEO: Kannalha faz homenagem emocionante a Preta Gil em frente ao camarote da família
Imagem - Carnaval começa com tiro: folião é baleado no circuito Campo Grande

Carnaval começa com tiro: folião é baleado no circuito Campo Grande
Imagem - Coordenando cordeiros, moradora de Amaralina mostra seu brilho no Carnaval

Coordenando cordeiros, moradora de Amaralina mostra seu brilho no Carnaval

MAIS LIDAS

Imagem - Band anuncia fim do MasterChef; entenda
01

Band anuncia fim do MasterChef; entenda

Imagem - Mãe estava viajando quando filhos foram mortos por secretário de prefeitura
02

Mãe estava viajando quando filhos foram mortos por secretário de prefeitura

Imagem - Plataforma oferece curso online e gratuito de Libras com foco em inclusão social
03

Plataforma oferece curso online e gratuito de Libras com foco em inclusão social

Imagem - Leia carta na íntegra que secretário teria escrito antes de matar os dois filhos e tirar a própria vida em Itumbiara
04

Leia carta na íntegra que secretário teria escrito antes de matar os dois filhos e tirar a própria vida em Itumbiara