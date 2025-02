CARNAVAL 2025

Artistas apoiam campanha do TJ sobre cuidados com crianças e adolescentes; veja dicas

Vídeos alertam sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas, sobre a necessidade de pulseiras de identificação e sobre a hidratação dos pequenos

Tharsila Prates

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 23:10

Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

Pensando no bem-estar de crianças e adolescentes durante o Carnaval, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) publicou vídeos com orientações essenciais para garantir a segurança e o cuidado dos pequenos durante a folia. As publicações contam com a participação especial dos cantores Bell Marques, Ivete Sangalo e Mari Antunes, e do animador infantil Tio Paulinho. >

Entre as dicas está a importância de identificar as crianças com pulseiras e/ou crachás, uma medida que pode ajudar a localizá-las rapidamente, caso se percam nos circuitos. O cantor Bell Marques alerta sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas e cigarros para menores de 18 anos - uma medida que visa proteger a saúde e o bem-estar dos jovens. >

Já a cantora Ivete Sangalo aborda a importância de manter as crianças em locais seguros. "É tempo de festa, de axé, de espalhar amor e, no meio de tanta alegria, a gente não pode esquecer que criança tem que estar segura, protegida e bem cuidada. Então, vamos manter as crianças sempre por perto e em locais seguros. Criança tem que viver a infância com segurança e muito respeito. Se cada um fizer a sua parte, o Carnaval vai ser sensacional", diz ela, no vídeo.>

A cantora Mari Antunes destaca a necessidade de as crianças usarem a pulseira de identificação. Tio Paulinho, que trabalha com o público infantil, reforça a importância de ter um carnaval mais seguro, manter as crianças identificadas e hidratadas.>

A escolha de fantasias frescas e confortáveis, também, é enfatizada nas orientações da Coordenadoria da Infância, a fim de garantir o conforto e a segurança dos pequenos durante os desfiles e brincadeiras. >