Balcão para ambulantes e nova linha de ônibus: o que esperar para o Carnaval de 2026

Prefeito Bruno Reis comenta sobre transporte, ambulantes e fluxo de trios e público



Thais Borges

Carolina Cerqueira

Publicado em 5 de março de 2025 às 05:00

Ambulantes utilizam banheiro improvisado e se protegem como podem do sol Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Dos trios que ficaram presos em túnel e viaduto às tretas entre cantores, o Carnaval de 2025 teve tudo de mais inusitado. Teve Kannario abandonando o trio antes do fim da pipoca, enquanto Daniela Mercury e Tony Salles trocavam farpas porque o segundo estava apertando o desfile da primeira. Nas redes, uma policial militar fã de Saulo feliz por trabalhar na pipoca do cantor e equipe da Limpurb caíram nas graças do público.

Mas o balanço da folia vai além disso. "A gente pode celebrar que, nesses 11 últimos Carnavais, foi o de melhor organização", avaliou o prefeito Bruno Reis, em uma entrevista coletiva na tarde da última terça-feira (4), no Campo Grande. A partir desta quarta-feira (5), já começa a preparação para 2026.

"Problemas sempre existem, mas foram numa proporção menor e de imediato solucionados. Fica a sensação de dever cumprido, mas é natural que a gente já comece a pensar as novidades para o ano que vem, com mudanças com o objetivo de que fique melhor".

De acordo com o prefeito, a área em que o Carnaval acontece tem desafios também por se tratar de uma península. "Tem pouco espaço para montar nossas estruturas, então é difícil para o transporte público e para o trânsito fluir bem, mas essa ligação (entre Barra-Ondina, Campo Grande e Pelourinho) é o grande diferencial", analisa.

Trios

Ao longo dos dias de folia, três ocorrências com trios elétricos afetaram diretamente as vias para chegar aos circuitos. Além de um trio que ficou preso em um túnel na Avenida Centenário, na quinta (27), dois tiveram problemas no Canela - um também preso no viaduto, outro derrubou parte da fiação. O primeiro caso, segundo o presidente da Associação Baiana de Trios Independentes (ABTI), Ari Andrade, foi causado pelo fato de o motorista ser natural de outro estado. >

“Nos outros dois, foi por transitarem com o carro todo armado. Fica impossível, pois os carros ficam, em média, 1,1m mais altos”, diz ele, que adiantou que vão estudar providências para situações assim não se repitam. Os roteiros para os trios são definidos previamente. “Acredito que pode ser necessária a escolta desses veículos”. >

Prefeitura estuda mudar ‘estoque’ de trios da Carlos Gomes e balcão para ambulantes

Praça Castro Alves Crédito: Claudionor Junior

Com a venda do antigo terreno que servia para estacionamento de trios na Graça, o ‘estoque’ dos veículos passou a ser feito no Vale do Canela, em sua maioria, e na Rua Carlos Gomes. De acordo com o prefeito Bruno Reis, enquanto o primeiro local deu certo e deve ser mantido, o segundo deve passar por ajustes para a folia do próximo ano. >

"Foi um local que ajudou no estoque, numa proporção menor, mas tem blocos que vêm no contrafluxo. A gente precisa arrumar uma solução para esses trios na Carlos Gomes", avaliou o prefeito, durante a entrevista coletiva desta terça. Uma possibilidade é o trio que acaba a apresentação na Castro Alves descer pela Ladeira da Montanha e ficar estocado no Terminal da França, mas vamos decidir por estudos. A cada ano, é mais desafiador". >

O Carnaval de 2026 também pode contar com um novo equipamento voltado para os ambulantes: um balcão em frente ao Morro do Cristo, nas imediações da plataforma do Barravento. >

"A gente chegou a orçar para esse ano, mas, diante dos custos, que era um valor elevado, não deu para implantar. Mas vamos ver se, para o ano que vem, a gente consegue, com patrocinadores. É mais segurança e tranquilidade para os ambulantes", afirmou o prefeito. Na sexta-feira (28), uma das cenas marcantes foi quando dois ambulantes tiveram suas caixas de isopor quebradas durante a passagem do trio de Bell Marques.

Para 2026, Garibaldi pode ganhar linha de ônibus gratuita como a da Lapa

Moradores bairros ganham nova linha de ônibus em Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Avaliada como um sucesso, a linha de ônibus C-10 (Lapa-Calabar) pode ser ampliada na folia do próximo ano. Criada para quem quer acessar o circuito Barra-Ondina, a via direta é gratuita e tinha a previsão de receber 500 mil pessoas nos cinco primeiros dias de festa. Apenas na segunda, foram 78 mil pessoas transportadas. >

Segundo o prefeito Bruno Reis, uma possibilidade é implantar uma linha gratuita na Avenida Garibaldi. Assim, os ônibus sairiam da Estação da Lapa, como já ocorre hoje, ou do Shopping da Bahia. "Isso tem um custo para o poder público. A gente investe quase R$ 2 milhões no transporte no Carnaval. Tem 20 linhas para os bairros e o ideal é que elas possam sair da Lapa ou do Shopping da Bahia. Pode ser que da Garibaldi seja mais rápido levar o folião para o Shopping da Bahia e ele pegar o metrô ou ônibus. São ajustes que a gente pode ir fazendo. Com o tempo, a gente vai tendo o controle maior da situação", disse, durante a entrevista coletiva de balanço do quinto dia de festa, no Campo Grande. >

Outro ajuste que Bruno já prevê para 2026 é aumentar a baia do ponto de ônibus do Parque São Paulo, localizada ao lado do Calabar. "É para que aqueles ônibus, que é uma área de recuo, possa deixar o trânsito fluir melhor. Só há necessidade disso para o Carnaval, não há necessidade para outros períodos do ano. Mas a linha que vai para a Lapa voltaria numa velocidade mais rápida e a gente consegue ter uma alimentação melhor", acrescenta Bruno. >

Campo Grande e Centro Histórico buscam alcançar Barra

Terça de Carnaval no Campo Grande com sucesso de público Crédito: Marina Silva/CORREIO

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, comemorou o resultado dos esforços para fortalecer o Carnaval no Campo Grande e no Centro Histórico. O marco do primeiro foi no dia da abertura da folia, quando conquistou mais público do que a Barra. Já o segundo se destacou pelo domingo, conquistando 164 mil pessoas. >

O Carnaval dos bairros, principalmente no sábado, também continua sendo foco de atenção da gestão, que já comemora o sucesso em Cajazeiras e Rio Vermelho. A Prefeitura não escondeu a dificuldade de levar artistas de peso para fora da Barra, destacando o esvaziamento do Campo Grande no domingo.

"Muitas dessas atrações melhores estão tocando nos seus blocos ou estão em camarotes, que pagam um preço maior do que o nosso", compartilhou Bruno Reis. >

O cenário permite o adiamento de um novo circuito, que seria na Boca do Rio. Segundo o prefeito, a ideia fica na prateleira e será invevitável no futuro. Este ano, não houve registro de superlotação na Barra, ao contrário do ano passado, quando os portais por lá foram fechados para evitar a entrada de mais foliões. >

A expectativa, no entanto, é de que o número total de foliões que passaram pelo Carnaval de Salvador supere o do ano passado e chegue a 12 milhões. Até a terça (4), foram 8,8 milhões desde o Fuzuê, segundo a Secretaria de Segurança Pública.

O reflexo aconteceu no turismo. Segundo a secretaria municipal responsável pela área, para a folia de 2025 estão previstos 850 mil visitantes, sendo 6,5% a mais do que em 2024. >

A quantidade de turistas para a Bahia também aumentou, como aponta a secretaria estadual. Foram 3 milhões de pessoas em 2024 e, este ano, 3,5 milhões. O número foi refletido na contagem de foliões através dos portais de abordagem.

Nesta terça (4), a Prefeitura anunciou, durante a passagem da pipoca de Ivete Sangalo no Campo Grande, que a cidade entrou para o Guinness World Records como a realizadora do maior Carnaval de trio elétrico do mundo. >

Carnaval registra queda de 22% nas ocorrências policiais

Violência durante o Carnaval foi um dos tópicos mais comentados pelos foliões Crédito: Ascom/PMBA

A palavra que mais aparece nas letras de axé nos 40 anos do movimento é ‘amor’, como mostrou reportagem do CORREIO na edição impressa do último final de semana. Mas teve espaço para a violência no Carnaval - no entanto, com queda de 40% no número de crimes contra o patrimônio, como furtos e roubos, além de haver uma redução das agressões físicas, apesar de vários casos de brigas terem sido registrados por foliões durante a festa. >

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP), 4 mil objetos não permitidos - como facas, tesouras, estiletes e até mesmo um cutelo de açougue - foram apreendidos com foliões na entrada para a festa. Secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner destacou as inovações para a ação de segurança na festa. "Reforçamos o uso do patrulhamento aéreo, dos drones, de equipamentos de inteligência e de comunicação", destacou.

Mesmo com todo aparato, cenas de violência foram registradas no circuito Osmar (Campo Grande). Um homem foi espancado durante a passagem de um bloco de samba ainda na quinta-feira (27) e quatro pessoas ficaram feridas após disparos de tiros durante uma briga na segunda (3). >

Já no Dodô (Barra-Ondina), no primeiro dia oficial da folia, Ludmilla interrompeu o desfile que fazia junto com O Kannalha ao identificar agressões entre foliões. No dia seguinte, foi a vez de Bell Marques parar o show e pedir para que um folião fosse embora.

No domingo (2), uma briga generalizada assustou os foliões em frente ao Farol da Barra, quando o trio de Xanddy iniciava o circuito. Em espaços fora dos circuitos, como na estação Acesso Norte do metrô, na sexta-feira (28), também ocorreram brigas generalizada. De acordo com a SSP, até segunda (3), 42 foragidos foram localizados no Carnaval, frente a 36 no ano passado. Sete pessoas foram presas em flagrante por furto, discriminação, descumprimento de medida protetiva, roubo e tentativa de homicídio e 115 ocorrências com drogas foram registradas.