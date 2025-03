ATRÁS DO TRIO ELÉTRICO

Barra ou Campo Grande? Saiba qual o circuito terá as pipocas mais estouradas nesta terça (4)

Dentro das ações de fortalecimento do Carnaval do Centro, Campo Grande vai receber vai estrelas sem corda

Pra alguns foliões, não importa as atrações, Carnaval é só no circuito Barra/Ondina. Outros, não abrem mão do Campo Grande. Mas, para aqueles que são movidos pelas atrações, não tem nem o que ficar em dúvida: a pipoca do Campo Grande está recheada de estrelas nesta terça-feira (4), último dia do Carnaval. Quem abre é a festa, sem cordas, é Ivete Sangalo. Essa é a primeira vez que a artista se apresenta no circuito nesse Carnaval. A pipoca das estrelas contará ainda com nomes como Saulo, Daniela Mercury e Leo Santana. Quer saber quem mais comandará a festa no circuito: Confira!>