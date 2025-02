CARNAVAL

Bell Marques dá início ao Carnaval de Salvador

Com apenas um dos filhos no trio, cantor puxa o Bloco da Quinta

No primeiro acorde, o público já foi ao delírio ao som do clássico 'Se Me Chamar, Eu Vou'. Bell tocou ainda Selva Branca, que é a queridinha do público, e outros sucessos como Nana ê. "Começa hoje uma jornada longa, mas, com certeza, de muita felicidade", disse o artista, mandando um beijo para o filho Pipo, que estava no trio, e Rafa, que estava em casa. Mais tarde, os dois se apresentarão na folia. "Mando um beijo ainda para minhas noras, Pati (Guerra) e Mari (Gonzalez)", completou ele.>