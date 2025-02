BAÚ DO MARROM

Bono canta 'Chupa toda' e almoço na casa de Gil: 'Meu melhor Carnaval', lembra Marrom

Veja vídeo

No Baú de hoje, Marrom relembra o seu melhor Carnaval, marcado por Bono do U2 duetando com Ivete Sangalo o inesquecível sucesso 'Chupa Toda' e um almoço na casa de Gilberto Gil. Assista abaixo:>