SALVADOR 2025

Carlinhos Brown revela último Carnaval de seu trio elétrico; entenda

Cantor abriu a festa no circuito Osmar nesta segunda-feira (3)

Abrindo a festa no circuito Osmar nesta segunda-feira (3), Carlinhos começou a festa com o famoso Padê. Quem acompanhou a tradicional cerimônia do cantor foi banhado com pipoca para afastar os males. >