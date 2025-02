FOLIA

Carnaval 2025: Marina Sena é anunciada como atração de camarote em Salvador; saiba mais

Ela vai apresentar seus maiores sucessos, como “Voltei Pra Mim”, “Me toca”, “Por Supuesto” e o mais recente, “Numa lha”.

A cantora Marina Sena vai aportar pela primeira vez no Camarote Salvador no dia 3 de março. Ela vai apresentar seus maiores sucessos, como “Voltei Pra Mim”, “Me toca”, “Por Supuesto” e o mais recente, “Numa lha”. >

“Estamos muito felizes e honrados por, mais uma vez, sermos a patrocinadores master e a cerveja oficial do Camarote Salvador, um espaço que traduz a grandiosidade do Carnaval. E, claro, estamos muito felizes em celebrar esse momento especial da Marina Sena no palco que leva nossa assinatura", destaca Diego Santelices, head de comunicação e mídia do Grupo Petrópolis.>