Carnaval 2026: confira programação do Circuito Osmar (Campo Grande) nesta segunda-feira (16)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 05:30
A segunda-feira (16) de Carnaval no Circuito Osmar (Campo Grande) começa às 10h30 e mantém o fôlego no Centro. A programação mistura atrações infantis, blocos tradicionais e grandes nomes do pagode e do axé.
Olodum abre a sequência de grandes atrações, seguido por Tayrone e Alexandre Leão. Ao longo do dia, desfilam Aline Rosa, Parangolé, La Fúria (com As Muquiranas), Igor Kannário e Silvano Salles. Também passam pelo circuito Toque Dez, Ilê Aiyê, Diggo e Trio do Arrocha. A noite segue com Rogério Sacerdote no Trio do Comcar, fechando mais um dia de festa intensa no Campo Grande.
Programação do Circuito Osmar (Campo Grande)
10h30 – Tio Paulinho
Projeto Animou Geral
Olodum
Tayrone
Commanche do Pelô
Zum Zum Mel
Didá
Trio Alinne Rosa
Parangolé
Banda da Saudade
As Muquiranas
Trio Berguinho
Os Internacionais
Mudança do Garcia
Igor Kannário
Silvano Salles
Diggo
Alexandre Leão
Larissa Mello
Nando Borges
Toque Dez
As Kuviteiras
Nelson Rufino
Trio Comcar
Arrastão dos Mutantes
Ilê Aiyê
AH! Chapa
Millenar
Trio do Arrocha
Cirilo Teclas
Celebração na Palma da Mão
Afro Reggae Bahia
Edu Casanova
Kayala da Bahia
Trio DH8
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.