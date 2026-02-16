FOLIA

Carnaval 2026: confira programação do Circuito Osmar (Campo Grande) nesta segunda-feira (16)

Dia é marcado por apresentações de blocos tradicionais e grandes nomes do pagode

Millena Marques

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 05:30

Igor Kannário Crédito: Divulgação

A segunda-feira (16) de Carnaval no Circuito Osmar (Campo Grande) começa às 10h30 e mantém o fôlego no Centro. A programação mistura atrações infantis, blocos tradicionais e grandes nomes do pagode e do axé.

Olodum abre a sequência de grandes atrações, seguido por Tayrone e Alexandre Leão. Ao longo do dia, desfilam Aline Rosa, Parangolé, La Fúria (com As Muquiranas), Igor Kannário e Silvano Salles. Também passam pelo circuito Toque Dez, Ilê Aiyê, Diggo e Trio do Arrocha. A noite segue com Rogério Sacerdote no Trio do Comcar, fechando mais um dia de festa intensa no Campo Grande.

Programação do Circuito Osmar (Campo Grande) 1 de 20

Programação de segunda-feira (16)

10h30 – Tio Paulinho

Projeto Animou Geral

Olodum

Tayrone

Commanche do Pelô

Zum Zum Mel

Didá

Trio Alinne Rosa

Parangolé

Banda da Saudade

As Muquiranas

Trio Berguinho

Os Internacionais

Mudança do Garcia

Igor Kannário

Silvano Salles

Diggo

Alexandre Leão

Larissa Mello

Nando Borges

Toque Dez

As Kuviteiras

Nelson Rufino

Trio Comcar

Arrastão dos Mutantes

Ilê Aiyê

AH! Chapa

Millenar

Trio do Arrocha

Cirilo Teclas

Celebração na Palma da Mão

Afro Reggae Bahia

Edu Casanova

Kayala da Bahia

Trio DH8