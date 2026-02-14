Acesse sua conta
Carnaval bate recorde de camarotes sustentáveis e prefeitura anuncia incentivo financeiro

Dezesseis espaços receberam certificação por adotar práticas ambientais e sociais durante a festa

  • Carol Neves

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 11:26

Selo de Camarote Sustentável
Crédito: Wilson Sabadin / Secom PMS

O programa é coordenado pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), que realiza inspeções técnicas para verificar se as ações sustentáveis anunciadas pelos organizadores realmente foram implantadas. Cada prática recebe uma pontuação, e o total obtido define o nível do selo concedido: bronze, prata ou ouro.

Segundo o titular da pasta, Ivan Euler, o crescimento do programa demonstra o engajamento do setor. “No ano passado, tivemos um recorde com 13 camarotes certificados. Este ano, o recorde foi superado: chegamos a 16 camarotes. Ou seja, ampliamos a adesão voluntária a um programa que já existe há 11 anos. E já há uma novidade anunciada para o próximo ano. A partir de 2027, os camarotes certificados nas categorias bronze, prata e ouro terão desconto na taxa de licenciamento da Sedur”, anunciou.

O benefício será aplicado pela Sedur, concedendo abatimentos proporcionais à categoria obtida: 10% de desconto para certificações ouro, 7% para prata e 5% para bronze. Recebem selo bronze os camarotes que somarem entre 50 e 100 pontos; prata, de 100 a 150; e ouro, acima de 150 pontos após a auditoria.

Euler acrescentou ainda que a evolução tecnológica e a capacitação do setor têm contribuído para o avanço das práticas sustentáveis. “A cada ano, os camarotes vêm trazendo mais tecnologias. Nós também temos apoiado ainda mais e oferecido ações diferenciadas dentro do programa Camarote Sustentável. Uma novidade do ano passado, que continua neste ano, é o programa SustentaFolia. Nele, temos uma parceria com o Sebrae para capacitar produtores e empresas prestadoras de serviço”, completou, referindo-se à cooperação com o Sebrae.

Exemplos de práticas adotadas

Entre os camarotes vistoriados está o Camarote Club, que apresentou diversas ações para reduzir impactos ambientais durante o período festivo. De acordo com a coordenadora-geral do espaço, Liane Baqueiro, o principal destaque é a coleta seletiva, que separa resíduos recicláveis e orgânicos ao longo de toda a operação.

O espaço também reaproveita água proveniente dos chillers e da chuva, armazenada em dois reservatórios de 10 mil litros cada. Esse volume é reutilizado em descargas sanitárias e pias, diminuindo o consumo de água potável.

“Neste ano, também reutilizamos cerca de 23% dos abadás que sobraram. Esse material foi entregue a uma cooperativa, que costura bolsas e outros itens. Parte desse material virou bolsas e outros produtos, que foram destinados à comunidade. Outra ação é a destinação correta do óleo utilizado. A própria cooperativa responsável pela reciclagem leva as bombonas de óleo para reaproveitamento”, explicou.

Para Paulo Henrique Oliveira, sócio-diretor da Startei, responsável pela curadoria e conteúdo do selo, o aumento no número de participantes mostra amadurecimento do setor. “Essa evolução também acontece muito por causa das equipes dos camarotes, porque já existem pessoas dedicadas a esse tema. O próprio folião também já entende que aquele camarote tem ações sustentáveis. Então, o processo está ficando cada vez mais consistente”, afirmou.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

