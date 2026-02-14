Carnaval Salvador 2026: confira as atrações do Circuito Batatinha, no Pelourinho, neste sábado (14)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 05:00
O Circuito Batatinha, no Pelourinho, segue movimentando o Centro Histórico durante o Carnaval de Salvador neste sábado (14), reunindo blocos afros, afoxés e grupos culturais em uma programação marcada pela diversidade e pela valorização das tradições da cultura afro-baiana.
As apresentações estão previstas para começar a partir das 16h e se estendem ao longo da tarde e da noite, atraindo foliões que buscam uma festa mais tradicional e familiar no coração do Pelourinho.
Programação do Carnaval 2026
Acará
Bloco O Mangue
Afoxé Mesa de Ogãs
Alerta Mente Negra
Bloco Ginga e Remandiola
Bloco Mucum'G
Bloco Reggae Cabeça de Gelo
Chabis'C
Dana-Dana de Coutos
É Com Esse Que Eu Vou
Eterna Juventude
Filhas de Gandhy – Banda Filhas de Gandhy
Filhos de Nanã
Kizumba
Korin Nagô
Laroyê Arriba
Mulheres na Folia
Mutuê
Oriobá
Rodopiô
Rosa Jaguaricema
Sambetão
Tambores e Cores
Tempero de Negro
