Carnaval Salvador 2026: confira as atrações do Circuito Batatinha, no Pelourinho, neste sábado (14)

Festa começa 16h

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 05:00

cARNAVAL
cARNAVAL Crédito: Carol Garcia/GOVBA

O Circuito Batatinha, no Pelourinho, segue movimentando o Centro Histórico durante o Carnaval de Salvador neste sábado (14), reunindo blocos afros, afoxés e grupos culturais em uma programação marcada pela diversidade e pela valorização das tradições da cultura afro-baiana.

As apresentações estão previstas para começar a partir das 16h e se estendem ao longo da tarde e da noite, atraindo foliões que buscam uma festa mais tradicional e familiar no coração do Pelourinho.

Confira as atrações programadas para o dia:

Acará

Bloco O Mangue

Afoxé Mesa de Ogãs

Alerta Mente Negra

Bloco Ginga e Remandiola

Bloco Mucum'G

Bloco Reggae Cabeça de Gelo

Chabis'C

Dana-Dana de Coutos

É Com Esse Que Eu Vou

Eterna Juventude

Filhas de Gandhy – Banda Filhas de Gandhy

Filhos de Nanã

Kizumba

Korin Nagô

Laroyê Arriba

Mulheres na Folia

Mutuê

Oriobá

Rodopiô

Rosa Jaguaricema

Sambetão

Tambores e Cores

Tempero de Negro

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Carnaval 2026

