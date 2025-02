É CARNAVAL CIDADE

Começou: bloco De Hoje a Oito leva multidão às ruas do Santo Antônio

Entre fantasias, lantejoulas e muito glitter, os foliões acompanharam o mini-trio pelas ruas ruas do bairro

Gilberto Barbosa

Publicado em 22 de fevereiro de 2025 às 14:04

Fantasiado de "Claudinha Macumbeira", Leonardo Machado aproveitou o Carnaval para brincar com a última polêmica da axé music Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

Apesar do Carnaval de Salvador só começar oficialmente na próxima quinta-feira (27), milhares de foliões se antecipam a folia e lotam os bairros da capital baiana. Um desses casos é o Santo Antônio Além do Carmo, que recebeu o desfile do bloco De Hoje a Oito (Dhja8), na manhã deste sábado (22). Entre fantasias, lantejoulas e muito glitter, os foliões acompanharam o mini-trio pelas ruas ruas do bairro. Dos pequenos até os mais velhos, todo mundo encontrou seu espaço na multidão. Até a Fernanda Torres separou um tempo na agenda e curtiu a folia com seu Globo de Ouro.>

Alguns foliões se destacavam pela criatividade das suas fantasias. Um deles foi o analista de suprimentos Leonardo Machado, 39 anos. Fantasiado de "Claudinha Macumbeira", ele aproveitou o Carnaval para brincar com a última polêmica da axé music. "O Carnaval é isso, é o momento de brincar com as polêmicas. Pensando nisso, eu trouxe um trio para homenagear Iemanjá, Yeshua e quem quer que seja", disse. A fantasia divertiu o público no Santo Antônio, aproveitou para tirar fotos da "Claudinha Macumbeira". Questionado sobre a recepção das pessoas, Leonardo brinca: "Eu sou muito melhor que Ivete Sangalo. A mídia não mostra, mas Claudinha Macumbeira tá na boca do povo".>

Multidão lota as ruas do Santo Antônio atrás do bloco De hoje a oito Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

O mini-trio saiu do Largo do Santos Antônio Além do Carmo no final da manhã e segue até às 18h. O De Hoje a Oito compõe a programação do pré-carnaval do Santo Antônio, que começou na última quinta (20). Ao todo, 15 blocos vão desfilar pelo bairro até a próxima sexta (28). Para essa edição, a agremiação enviou algumas recomendações para os foliões. Entre elas estavam a preferência por carros de aplicativos, o uso de banheiros e a saída do bairro assim que o desfile encerrar. "Nos ajude a esvaziar o bairro. Não dá para fazer o after nas ruas aqui, galera [...] Aqui mora muita gente que precisa descansar depois de um dia de festa", publicou nas redes sociais.>

As dicas buscam atender algumas das principais queixas dos moradores do bairro, que lutam para que o Santo Antônio não entre no circuito oficial do Carnaval de Salvador. A Associação de Moradores do bairro se reuniu com o Ministério Público da Bahia (MP-BA) no dia 23 de janeiro para discutir essa proposta, que enfrentou oposição dos entes do bairro. Entre as principais recomendações estão o acúmulo de lixo, a poluição sonora e a dificuldade de deslocamento pelo bairro.>