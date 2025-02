FOLIA 2025

Concurso para Rainha LGBTrans do Carnaval está com inscrições abertas

Qualquer pessoa LGBTrans pode participar; iniciativa distribuirá R$ 7.000 em prêmios entre as três vencedoras

Tharsila Prates

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 21:47

Apresentação no ano passado Crédito: Divulgação

O III Concurso Rainha LGBTrans do Carnaval de Salvador está com inscrições abertas para candidatas interessadas em disputar o título de Rainha LGBTrans e as duas posições de Princesas da folia baiana. O concurso não é baseado exclusivamente na beleza, mas sim na presença de palco, criatividade e expressão artística. Qualquer pessoa LGBTrans pode participar dessa iniciativa, que distribuirá R$ 7.000 em prêmios entre as três vencedoras, eleitas por um júri composto por membros da comunidade. >

Cada candidata terá 5 minutos para se apresentar no palco, realizando uma performance de sua escolha. As notas serão atribuídas com base nos seguintes critérios (de 1 a 10 pontos para cada):>

Presença de Palco – Confiança, postura e utilização do espaço cênico.>

Criatividade e Originalidade – Inovação na performance, figurino e conceito.>

Sincronia e Ritmo – Harmonia entre a performance e a música escolhida.>

Figurino e Estética – Impacto visual e adequação ao tema da apresentação.>

Expressão Artística e Carisma – Capacidade de envolver e emocionar o público.>

Desempenho Geral – Coerência entre todos os elementos da performance.>

As interessadas podem se inscrever até esta quarta-feira (26). O evento acontecerá no dia 3 de março. As inscrições são feitas online, através deste link.>

O III Concurso Rainha LGBTrans do Carnaval vai além de um desfile de glamour e talento. É um símbolo de inclusão, resistência e celebração da diversidade, destacando o protagonismo das mulheres trans no cenário cultural baiano. O evento proporciona um espaço para que as participantes encantem o público com performances inesquecíveis, exibindo força, carisma e histórias de superação.>

Premiação>

1º lugar: R$ 3.000 + título de Rainha LGBTrans>

2º lugar: R$ 2.300>

3º lugar: R$ 1.800>