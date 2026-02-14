CARNAVAL 2026

Embaixadora do Camarote Brahma exalta a Bahia e revela detalhes de projetos: ‘Muito axé’

Janaína Santucci é uma das embaixadoras do Camarote Brahma, em Salvador

A influenciadora digital Janaína Santucci marcou presença no Camarote Brahma no segundo dia de folia em Salvador. Em entrevista ao jornal CORREIO, a musa do Carnaval, exaltou a Bahia, falou sobre parceria com o Camarote e ainda refletiu sobre a responsabilidade dos influenciadores digitais.

“É sempre uma alegria imensa fazer parte desse lugar, dessa família, desse Camarote que entrega alegria, felicidade e muito axé da Bahia, é um prazer imenso, um orgulho infinito estar aqui”, disse a baiana.

Essa é mais uma vez que a influenciadora e o Camarote se juntam para a criação dos abadás, que receberam vários elogios nas redes sociais. Janaína é dona da marca de moda JS. “Esse novo projeto me fez agradecer mais ainda neste ano por essa realização que está acontecendo na minha vida”, ressaltou.

Sob o estilo de vida que envolve equilíbrio entre corpo, mente e alma, Janaína também refletiu sobre a responsabilidade das informações propagadas por influenciadores digitais hoje em dia. “Eu estou sempre entregando o melhor de mim, que é o que eu vivo, é a minha vida, com dicas, inspirações, é o mais importante, porque por outro lado, as pessoas, meus seguidores, espera isso, uma dica construtiva, algo que vai melhorar a vida deles, então é uma responsabilidade gigante, e eu sempre trago amor e carinho”, explicou.

Para a influenciadora, as redes sociais se estendem a comunicação com o público e reflete o propósito de vida. “Eu sempre entrego amor e carinho, e minha realização é estar ali, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, mostrando o que eu vivo, o bem-estar, a moda, e isso é muito interessante porque eu consigo juntar todo esse conjunto e entregar para os meus seguidores a verdade”, concluiu.