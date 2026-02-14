Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Embaixadora do Camarote Brahma exalta a Bahia e revela detalhes de projetos: ‘Muito axé’

Janaína Santucci é uma das embaixadoras do Camarote Brahma, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 05:21

Janaína Santucci
Janaína Santucci Crédito: Divulgação | Camarote Brahma

A influenciadora digital Janaína Santucci marcou presença no Camarote Brahma no segundo dia de folia em Salvador. Em entrevista ao jornal CORREIO, a musa do Carnaval, exaltou a Bahia, falou sobre parceria com o Camarote e ainda refletiu sobre a responsabilidade dos influenciadores digitais.

“É sempre uma alegria imensa fazer parte desse lugar, dessa família, desse Camarote que entrega alegria, felicidade e muito axé da Bahia, é um prazer imenso, um orgulho infinito estar aqui”, disse a baiana.

Camarote Brahma

Camarote Brahma em 2026 por Divulgação | Camarote Brahma
Camarote Brahma em 2026 por Divulgação | Camarote Brahma
Camarote Brahma em 2026 por Divulgação | Camarote Brahma
Camarote Brahma em 2026 por Divulgação | Camarote Brahma
Camarote Brahma em 2026 por Divulgação | Camarote Brahma
Camarote Brahma em 2026 por Divulgação | Camarote Brahma
1 de 6
Camarote Brahma em 2026 por Divulgação | Camarote Brahma

Essa é mais uma vez que a influenciadora e o Camarote se juntam para a criação dos abadás, que receberam vários elogios nas redes sociais. Janaína é dona da marca de moda JS. “Esse novo projeto me fez agradecer mais ainda neste ano por essa realização que está acontecendo na minha vida”, ressaltou.

Sob o estilo de vida que envolve equilíbrio entre corpo, mente e alma, Janaína também refletiu sobre a responsabilidade das informações propagadas por influenciadores digitais hoje em dia. “Eu estou sempre entregando o melhor de mim, que é o que eu vivo, é a minha vida, com dicas, inspirações, é o mais importante, porque por outro lado, as pessoas, meus seguidores, espera isso, uma dica construtiva, algo que vai melhorar a vida deles, então é uma responsabilidade gigante, e eu sempre trago amor e carinho”, explicou.

Para a influenciadora, as redes sociais se estendem a comunicação com o público e reflete o propósito de vida. “Eu sempre entrego amor e carinho, e minha realização é estar ali, da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, mostrando o que eu vivo, o bem-estar, a moda, e isso é muito interessante porque eu consigo juntar todo esse conjunto e entregar para os meus seguidores a verdade”, concluiu.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Camarote Brahma

Mais recentes

Imagem - Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador

Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador
Imagem - Margareth Menezes toca no Camarote 2222 e homenageia Preta Gil: 'Canções especiais para ela'

Margareth Menezes toca no Camarote 2222 e homenageia Preta Gil: 'Canções especiais para ela'
Imagem - Medo por trás das máscaras: guerra entre facções ameaça tradição em Maragojipe

Medo por trás das máscaras: guerra entre facções ameaça tradição em Maragojipe

MAIS LIDAS

Imagem - C&A anuncia fechamento de 24 filiais em meio a crise
01

C&A anuncia fechamento de 24 filiais em meio a crise

Imagem - Band anuncia fim do MasterChef; entenda
02

Band anuncia fim do MasterChef; entenda

Imagem - Jornalista morre aos 31 anos após confundir sintomas de câncer agressivo com hérnia
03

Jornalista morre aos 31 anos após confundir sintomas de câncer agressivo com hérnia

Imagem - Virginia quebra o silêncio comenta sobre barriguinha de gravidez
04

Virginia quebra o silêncio comenta sobre barriguinha de gravidez