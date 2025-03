ALAGOAS

Jovem morre após inalar spray de pimenta em bloco de Carnaval

Ela passou mal e desmaiou durante confusão

Na madrugada deste domingo (2), uma tragédia ocorreu durante um bloco de Carnaval em Taquarana, no interior de Alagoas, quando Jéssica de Andrade Vieira, de 26 anos, morreu após inalar spray de pimenta. O incidente aconteceu em uma praça local, onde a jovem passou mal e desmaiou. >

De acordo com relatos de familiares e amigos ao site Gazeta na Web, Jéssica tinha problemas cardíacos, o que pode ter contribuído para o agravamento de seu quadro de saúde. Após o ocorrido, ela foi inicialmente levada para casa e, em seguida, conduzida para o posto de saúde local, mas não resistiu.>

Há controvérsias sobre quem usou o spray. Testemunhas mencionaram que o material foi usado durante o evento por seguranças privados contratados para a festa. No entanto, outros relatos apontam que a Polícia Militar teria empregado a substância para dispersar a multidão e controlar brigas entre foliões. A irmã de Jéssica, Jecyelle, descreveu o momento de pânico, dizendo que, após a passagem de alguns policiais, as pessoas começaram a tossir, e Jéssica passou mal, ficando suada e com dificuldades para respirar. "Levamos ela para casa e ela piorou, ficou gritando, dizendo que estava morrendo", contou Jecyelle ao site.>