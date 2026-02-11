Acesse sua conta
Marcelinho Sangalo vira 'cambista por um dia' e surge vendendo abadá nas redes sociais

Jovem foi 'flagrado' comercializando abadá de camarote na web e deu explicação; veja

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11:05

Ivete Sangalo se surpreende com pergunta sobre Marcelinho
Ivete Sangalo se surpreende com pergunta sobre Marcelinho Crédito: Reprodução

Marcelo Sangalo surpreendeu os seguidores ao virar 'cambista por um dia' nas redes sociais. O filho mais velho de Ivete Sangalo e Daniel Cady foi "flagrado" anunciando a venda, no Instagram, de um abadá para o Camarote Salvador, um dos mais badalados do Carnaval da capital baiana.

O print foi compartilhado pelo influenciador Luan Correa, da página Língua Solta, e logo viralizou. Nos comentários da publicação, vários internautas elogiaram a iniciativa do jovem de 16 anos, que foi considerado como 'gente como a gente'. "Eu sou ele kkkkkk uma moeda nunca é demais", escreveu uma pessoa. "Nepobaby? Sim! Mas fazendo o corre dele", comentou outra. "Ele comprou uma água na minha mão e dividiu de 4 vezes no crédito imagine", garantiu uma terceira.

Marcelo Sangalo Cady

Ivete Sangalo se surpreende com pergunta sobre Marcelinho por Reprodução/Instagram
Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos por Reprodução/Redes Sociais
Marcelo Sangalo posta foto ao lado de Bruna Marquezine e produta Luana Quaglia por Reprodução
Marcelinho Sangalo se apresentando com o Parangolé por Reprodução
Shawn Mendes visita Ivete Sangalo em Salvador e posa com Marcelo, filho da cantora por Reprodução
Marcelo Sangalo Cady por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo Cady por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo Cady por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo Cady por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo Cady por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo Cady por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo Cady por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo Cady por Reprodução/Instagram
Marcelo Sangalo - Músico por Elias Dantas / Alô Alô Bahia
Ivete Sangalo se surpreende com pergunta sobre Marcelinho por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Elias Dantas/Alô Alô Bahia
1 de 20
Ivete Sangalo se surpreende com pergunta sobre Marcelinho por Reprodução/Instagram

Outros internautas relacionaram a venda ao show que a mãe de Marcelo, Ivete, fará no próprio Camarote Salvador, na terça-feira de Carnaval, dia 17 de fevereiro. "A Mãe ganhou, pq ela vai cantar no camarote e ele pegou o abadá pra fazer a moeda dele! Kkkkkkk", brincou uma seguidora.

Não demorou para o próprio Marcelinho se pronunciar, com bom humor, sobre o flagra: "Era do meu amigo véi", comentou. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que ele usa as redes sociais para vender algo. Em 2022, o jovem divulgou em suas redes sociais que estava comercializando um Playstation 4 para conseguir comprar uma prancha de surf.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Tags:

Carnaval Carnaval 2026 Marcelo Sangalo Ivete Sangalo Camarote Salvador Daniel Cady Marcelo Sangalo Cady Marcelinho Sangalo

