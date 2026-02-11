SURPREENDEU

Marcelinho Sangalo vira 'cambista por um dia' e surge vendendo abadá nas redes sociais

Jovem foi 'flagrado' comercializando abadá de camarote na web e deu explicação; veja

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11:05

Ivete Sangalo se surpreende com pergunta sobre Marcelinho Crédito: Reprodução

Marcelo Sangalo surpreendeu os seguidores ao virar 'cambista por um dia' nas redes sociais. O filho mais velho de Ivete Sangalo e Daniel Cady foi "flagrado" anunciando a venda, no Instagram, de um abadá para o Camarote Salvador, um dos mais badalados do Carnaval da capital baiana.

O print foi compartilhado pelo influenciador Luan Correa, da página Língua Solta, e logo viralizou. Nos comentários da publicação, vários internautas elogiaram a iniciativa do jovem de 16 anos, que foi considerado como 'gente como a gente'. "Eu sou ele kkkkkk uma moeda nunca é demais", escreveu uma pessoa. "Nepobaby? Sim! Mas fazendo o corre dele", comentou outra. "Ele comprou uma água na minha mão e dividiu de 4 vezes no crédito imagine", garantiu uma terceira.

Outros internautas relacionaram a venda ao show que a mãe de Marcelo, Ivete, fará no próprio Camarote Salvador, na terça-feira de Carnaval, dia 17 de fevereiro. "A Mãe ganhou, pq ela vai cantar no camarote e ele pegou o abadá pra fazer a moeda dele! Kkkkkkk", brincou uma seguidora.

Não demorou para o próprio Marcelinho se pronunciar, com bom humor, sobre o flagra: "Era do meu amigo véi", comentou. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que ele usa as redes sociais para vender algo. Em 2022, o jovem divulgou em suas redes sociais que estava comercializando um Playstation 4 para conseguir comprar uma prancha de surf.