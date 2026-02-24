CORREIO FOLIA

Maridão e 'dono do molho', O Kannalha consolida auge da carreira com vitória no Troféu CORREIO Folia

"O Baiano Tem o Molho" recebeu 35,91% dos votos do público e superou “Panamera” e “Vampirinha” para levar o prêmio

Gilberto Barbosa

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 06:00

Kannalha consolida momento da carreira com vitória no Troféu CORREIO Folia Crédito: Webert Belicio / Agnews

O Kannalha chegou ao Carnaval no auge da sua carreira. Com a música "O Baiano Tem o Molho", o artista furou a bolha do pagode e ganhou projeção nacional ao entrar na campanha de Wagner Melhor pelo Oscar de Melhor Ator com o filme ‘O Agente Secreto’. O momento foi coroado com a escolha da canção como a melhor do Carnaval de 2026 no Troféu CORREIO Folia.

A receita do molho pode ser secreta, mas o resultado é inegável. Se Danrlei é tímido no dia a dia, é O Kannalha quem assume quando ele sobe no palco. A transformação contagia o público, que entra no "fervo" do cantor camaçariense. Todos ficam fraquinhos, embora alguns homens aleguem que não e até usem o velho 'lá ele' como defesa. Mas o quadril diz o contrário. Seja você blogueirinho ou bandida, é difícil resistir ao balanço do homem que encantou figuras como Pabllo Vittar, Preta Gil e Wagner Moura.

Para vencer o CORREIO Folia, ele recebeu 35,91% dos 1,5 milhão de votos registrados na enquete. O segundo lugar ficou com Panamera, de Tony Salles, com 29,71%, seguido por Vampirinha, da cantora Ivete Sangalo, preferida por 22,97% dos votantes.

Receita secreta

Mas afinal, qual o segredo do molho? Se o dono não revela, só nos resta criar teorias. E ninguém melhor para nós ajudar nessa missão do que as “maridonas”, como se intitulam as admiradoras do músico. Elas marcaram presença na única apresentação do cantor no Carnaval de Salvador, na última quinta-feira (12), no Circuito Barra-Ondina.

Uma delas foi a doméstica Carol Santos, 21 anos. Usando um véu e uma camisa estampada com fotos d'O Kannalha, ela classificou o sorriso, a humildade e a alegria do cantor como os ingredientes da receita. “Eu acompanho ele desde o início e é maravilhoso ver o sucesso dele. Eu me sinto muito orgulhosa por ele estar abrindo os olhos de tantas pessoas com o seu trabalho”, disse.

O sentimento de Carol ecoa entre as admiradoras. “Ele está colhendo tudo aquilo que plantou e está transformando não só a vida dele, como a de outras pessoas da música de Salvador. Ele está virando referência e é só o começo de tudo”, disse a música Renata Fonseca, 37. Perguntada sobre qual o segredo do molho, ela respondeu de prontidão: “Autenticidade”.

Quem trabalha na equipe também é só elogios para o músico. "É um menino bom, humilde e muito família", dizem os seguranças. Quanto ao segredo da receita, nenhum deles soube, ou não quiseram, revelar o que está por trás do novo queridinho dos baianos.

Carnaval 2026

Para o desfile na folia, ele contou com uma parceira especial: a cantora Marina Sena. O começo foi um pouco mais lento, com a bateria puxando uma roda de samba enquanto esperava o trio da frente tomar distância. "Deixa o trio de Brown andar um pouquinho que a gente vai. Ninguém quer desrespeitar o homem né", disse no trio.

Ainda assim, ele não negava a vontade de quebrar o protocolo. "É mais forte que eu vei", comentava enquanto dava uma amostra do que aguardava o público.

Antes de entrar na avenida, ele prestou uma homenagem para Preta Gil, com quem viveu um affair em 2024. Ao passar pelo Camarote Expresso 2222, deixou uma mensagem para a família Gil. “Não poderia passar aqui sem fazer essa homenagem, desejar bom Carnaval a todos da família Gil, todos amigos. De uma coisa tenho certeza, ela (Preta) não pode estar aqui em matéria, mas em espírito está no nosso coração, de verdade está aqui feliz por todos nós estarmos juntos, celebrando o nome dela, a vida, que era isso que ela mais sabia fazer. Viver. Muito barulho para Preta Gil, gente”, falou.

Quando passou do Farol, e ele viu que havia um espaço seguro, o 'fervo' começou. E a responsável por mudar o tom da pista foi a música "Cabaré". Ainda deu tempo de mandar o recado para quem não estava se comportando na pipoca. "A maioria do meu público é feminino. Se tem algum homem bagunçando, saia da porra do meu trio", falou.

Momento

Quem é mais íntimo do pagodão já conhecia O Kannalha desde 2021, que o artista assumiu a persona. Ele conta que estava com a sua vida parada por conta da pandemia de Covid-19 e lançou o seu primeiro EP, intitulado “Final de Semana na Favela”. O disco fez sucesso em Camaçari, mas foi o lançamento de “Fraquinha” que o projetou para a cena musical de Salvador.

“De repente, eu vi minha vida toda parada. Minha mãe não tinha como vender acarajé. Na época, eu virei até mototáxi para poder fazer entrega. Não tinha como a barraca funcionar, então, não custava nada tentar e sonhar com a música. Daí veio o primeiro EP, que foi um sucesso”, comenta.

Daí em diante, o que se viu foi uma trajetória de ascensão. Dois anos depois, ele estreava no comando de uma pipoca no Carnaval de Salvador, seguido pelo lançamento de “Penetra”, em parceria com Pabllo Vittar. Em 2024, ele assinou “Nego Doce” que esteve entre as favoritas a melhor música do Carnaval daquele ano.

Já consolidado na música local, Danrlei viu sua trajetória mudar com o lançamento de “O Baiano Tem o Molho”. Apesar de não fazer parte da trilha sonora de “O Agente Secreto”, a canção foi abraçada pela equipe durante a campanha de Wagner Moura pelo Oscar deste ano. O músico esteve ao lado do ator e do diretor Kleber Mendonça na première do filme, em novembro. O sucesso culminou na conquista do Prêmio Multishow na categoria Axé e Pagodão do Ano.

“É incrível, hoje em dia, ouvir o eco das vozes quando toca ‘Fraquinha’, ‘O Baiano tem o Molho’ ou simplesmente com ‘Papo de Maluquice’. Essa comunidade engajada d’O Kannalha é algo que eu nunca pensei que teria na minha vida. Eu sempre fui muito convicto dos meus sonhos, mas viver esse momento, é como se saísse de um conto de fadas. E digo isso muito orgulhoso dessa trajetória. Só eu sei os altos e baixos, e como todos que cruzaram o meu caminho me ajudaram à estar onde eu estou hoje”, afirmou.

“O sentimento que fica em 2026 e para os anos vindouros na música é: gratidão. Quero levar cada vez mais o pagodão da Bahia para o mundo, com o mesmo amor que eu vi meus ídolos, ainda criança, agitando geral nas avenidas”, finaliza.