ENSAIO DE VERÃO

Melhor Segunda-Feira do Mundo lota a Concha com Xanddy, repeteco de Ivete e convidados de peso

Xanddy comandou a abertura da temporada de verão com convidados especiais e gravação do seu EP de verão

Moyses Suzart

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 05:00

Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy Harmonia Crédito: Sora Maia

Vem neném, que a agonia começou. Do sagrado ao profano, sabemos que o baiano é carnaval. Se vamos pedir as bênçãos para o Bonfim na primeira sexta-feira do ano, a primeira segunda também é dia de requebrar o quadril na Melhor Segunda-Feira do Mundo e que o patrão que aguente nosso virote no dia seguinte. Nesta segunda (5) foi o dia da abertura oficial da folia soteropolitana, com Xanddy Harmonia embalando a primeira festa profana e sagrada, com o pagode que só ele sabe fazer. Daqui pra frente, é só suco de confusão até a quarta-feira de cinzas. E a Concha Acústica deu a prévia que o verão das festas e ensaios não será brincadeira de criança. Ou é?

Como toda agonia é pouca para quem respira carnaval, o anfitrião da festa ainda levou para a Concha convidados de peso: Saulo Fernandes, Henry Freitas, Edcity Fantasmão e a banda Filhos de Jorge. A noite ainda tinha um gosto especial, a gravação do EP de Verão de Xanddy Harmonia. Nem precisa dizer que o homem caprichou. A festa, na verdade, já havia começado um dia antes, na prévia que teve até participação de Ivete Sangalo, no mesmo lugar. “A Melhor Segunda Feira do Mundo é tão boa que já começa no domingo”, disse Ivete, no domingo.

O palco da Concha também tem um sabor especial para Xanddy, que comemora seu retorno à casa. “Já é um sonho realizado. Eu fiz o meu primeiro DVD aqui na Concha. Tenho uma história aqui neste lugar, e foi incrível, foi um marco na minha carreira. Foi em 2005, faz 20 anos isso. O primeiro DVD do Harmonia. A Concha é um lugar muito especial e eu fico muito feliz em poder retornar, reviver tudo isso e tornar isso importante. O Saulo trouxe o projeto dele para a Concha também, eu amo esse lugar” disse.

Antes mesmo do show começar, umas das maiores fãs de Xanddy dormia o sono dos justos. Uma neném, literalmente. A pequena Maya Paiva, de 1 ano e quatro meses, recarregava as energias no colo da mãe, Eliana Paiva. “No primeiro acorde ela dá um pulo e só para quando termina o show. Ontem [no domingo] também viemos e foi isso. Não para, dança, canta, pula, ama Xanddy” disse a mãe. Maya é filha do saxofonista de Xanddy, Ton Carvalho. A esposa não esconde que todo mundo é fã. “Acompanhamos ele onde vai. Maya já subiu até em trio”, completa.

É, mas Xanddy arrasta todas as idades. No auge de sua juventude, Verinha, aos 73 anos, até encomendou um vestido estampado com seu cantor preferido e a esposa, Carla Perez. “Estava no primeiro show do Harmonia, na Capelinha. E estou aqui, onde Xanddy vai eu vou. Vim aqui também para pedir a Xanddy e Carlinha não se separarem, tá uma pandemia de casal se separando. Eles, não! Não pode!”, disse Verinha.

Melhor Segunda-Feira do Mundo, com Xanddy, na Concha 1 de 39

Enquanto o público chegava na Concha, o maior mistério da tarde era uma só: Ivete vai de novo? O primeiro grito coletivo foi quando o apresentador do show confirmou que a solteira mais bagaceira do verão do hemisfério sul confirmou presença mais uma vez.

A bagaceira foi tanta, que até a primeira dama, a rainha do pagode baiano, também conhecida como Carla Perez, desceu no meio do público e quebrou tudo. A Cinderela Baiana parecia mais uma fã entre a multidão, no meio da muvuca, mas sempre gentil com seus súditos, muitos esquecendo até do show para filmar a loira dançando. Era, de fato, um show à parte.

Xanddy tocou tudo e mais um pouco de seus sucessos que atravessam gerações. Tinha gente até com camisa do Nirvana indo até o chão quando ele mandou o cavaco chorar.

A primeira convidada da noite foi Mariene de Castro, com o melhor do samba de roda. ‘Ai Ai Saudade’ foi a primeira do dueto. Depois, a cantora tomou conta do palco para cantar Ilha de Maré.

O segundo convidado foi Saulo, que cantou o pagode gospel. Como a gravação seria colocada no EP de Verão, o público escutou o encontro duas vezes, com as lanternas dos celulares acesos na arquibancada. Alias, a maioria das músicas, por se tratar de gravação, era tocada duas vezes. Depois, o trivial: sozinho no palco, Saulo cantou “Raiz de todo bem”.

O show permanecia em alto nível, prevendo um aumento de pedidos de atestado médico nas upas de Salvador no dia seguinte. Os convidados chegavam com suas músicas e duetos moralizadores com Xanddy, que ia do pagode à sofrência. Fantasmão foi apoteótico, mas todo mundo só pensava uma coisa: cadê Veveta?