MONITORAMENTO

Nove pessoas com tornozeleiras eletrônicas são presas no Carnaval de Salvador

Ao todo, 20 pessoas monitoradas foram identificadas na folia, descumprindo medidas determinadas pela Justiça

Nove pessoas monitoradas por tornozeleira eletrônica foram capturadas durante o Carnaval de Salvador 2025 por violarem as condições determinadas pela Justiça - eles não podem participar da festa. A ação, realizada na noite de sexta-feira (28), foi conduzida pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), por meio da Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas (CMEP) da Polícia Penal, em conjunto com a Polícia Civil. Os detidos foram encontrados nos três circuitos da folia: Dodô, Osmar e Batatinha. Além dos que foram detidos, outros 13 monitorados com tornozeleiras foram identificados. >

Até as 23h de sexta-feira, a CMEP identificou 20 indivíduos em violação dos limites determinados pela Justiça. A maioria das capturas ocorreu no circuito Dodô, na Barra, com sete detidos, enquanto um foi preso no circuito Osmar, no Campo Grande, e outro no Batatinha, no Pelourinho. Os monitorados respondem por crimes como homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo.>