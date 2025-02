BATUQUES NO PELOURINHO

Olodum celebra Olodumaré em primeiro dia de desfile no Carnaval

Bloco fez mergulho em suas raízes durante apresentação na folia

Luiza Gonçalves

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 18:41

Olodum desfilou nesta sexta-feira (28) Crédito: Marina Silva/CORREIO

Saudando Olodumaré, o ser supremo, o Bloco Olodum fez um mergulho em suas raízes e origens inaugurou, nesta sexta-feira (28), sua participação no Carnaval de 2025 com sua tradicional saída da Casarão do Olodum no Pelourinho. >

Em frente ao prédio histórico a beleza dos tambores verdes, pretos, amarelo e vermelhos invadiu a rua estreita do Pelourinho ao som dos tambores que ecoavam nas tradicionais sucessos do samba reggae. Uma multidão de pessoas cantava e dançava aos arredores da banda que apresentou ainda as canções tema desse ano, em homenagem ao orixá Olodumare, interpretadas pelos cantores Lucas di Fiori, Lazinho e Tarcísinho diretamente da varanda do casarão. >

No prédio estavam presentes membros do Olodum, como o presidente do bloco João Jorge; atores do Bando de Teatro Olodum: Silvio Humberto, Olivia Santana e o vice governador Geraldo Junior.>