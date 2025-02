A DISNEY É AQUI

'Parei de beber, não de mentir': bloco da Fazenda Grande do Retiro chama atenção com fantasias da Disney

Trajes de personagens infantis encantam último dia de pré-Carnaval de Salvador, na Barra

Millena Marques

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 20:51

Princesas, príncipes e heróis invadem a Barra Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Parece que a Disneylândia invadiu Salvador! Mais de 130 pessoas fantasiadas de personagens da Disney saem no bloco 'Parei de beber, não de mentir' no último dia de pré-Carnaval de Salvador. Nesta quarta-feira (26), mais de dez blocos desfilam no circuito Sérgio Bezerra (Farol da Barra-Morro do Cristo). >

Dentro das cordas do bloquinho, tem personagem para todos os gostos: Branca de Neve, Aladim, Tinker Bell, Pocahontas, entre outros. O bloco sai pelo terceiro ano consecutivo na prévia carnavalesca. >

"A gente junta uns amigos e abre para o público, para novas pessoas. A cada ano que passa vai aumentando", diz um dos diretores do bloco, Iuri Gonçalves, 28 anos. Em 2023, o grupo saiu com 30 pessoas, dobrou o público no ano passado e leva 139 foliões às ruas neste ano. >

"É pra gente que tem amizade resgatar o passado do Carnaval, que são as fanfarras. Atualmente, é aquele agonia danada [no Carnaval], não mais aquelas fanfarras como antigamente", diz Iuri.>