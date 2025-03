ESTRELAS

Sabrina Sato, Rebeca Andrade e Rodrigo Simas: famosos curtem na Sapucaí

Personalidades marcaram presença no Carnaval do Rio de Janeiro; veja fotos

Um time de famosos marcou presença na primeira noite dos desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro, entre a noite de domingo (2) e a madrugada desta segunda-feira (3). Entre as personalidades que estiveram na Sapucaí, estão a apresentadora Sabrina Sato, que exibiu um figurino assinado pelo stylist Pedro Sales. Também passaram pelo Camarote Nº1 nomes como as ginastas Rebeca Andrade e Flavia Saraiva, os atores Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Giovanna Lancellotti e Jade Picon, além de Luísa Perissé, dona do hit 'Trap do Trepa Trepa'.>