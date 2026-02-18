BOMBOU NA REDE

Saiba qual foi o vídeo que teve mais de 4 milhões de visualizações neste Carnaval

No trio, na treta, na pipoca, no bloco e no camarote: o CORREIO estava em todos os cantos para mostrar cada detalhe da folia

Donaldson Gomes

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 06:00

Carnaval atraiu multidões de foliões para as ruas de Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

É verdade que o Carnaval de Salvador atrai multidões para as ruas da capital baiana, mas o CORREIO também conseguiu levar a festa para milhões de pessoas. Não importa se a notícia estava no trio, numa treta, na pipoca, no bloco ou no camarote, a nossa equipe estava lá. Em vídeos, fotos e textos, aproximamos a maior festa popular do mundo da nossa audiência, destacando o que importava e ajudando quem foi para os circuitos a se deslocar e curtir a festa na maior paz possível. Confira abaixo os conteúdos que mais se destacaram em nossa cobertura.

Decisão judicial

Momentos antes de subir no trio do Bloco Crocodilo, no último domingo (15), a cantora Daniela Mercury comentou sobre a anulação da decisão judicial que determinava que seu bloco abrisse o desfile no circuito Dodô (Barra/Ondina), além da repercussão e críticas de outros artistas ao processo movido por ela. O vídeo em que ela comenta a ação judicial teve mais de 4,3 milhões de visualizações.

Não deu

Andre Marques e Ana Clara chamaram a atenção ao curtirem juntinhos o Bloco Coruja, comandado por Ivete Sangalo, no último sábado (14). Mas o momento que viralizou nas redes sociais não foi exatamente muito bom para o apresentador. Vídeos que circulam na web mostram que o ex-Malhação acabou levando um fora de Ana Clara. A cena teve mais de 3,6 milhões de acessos até a noite desta terça-feira.

Homenagem

O cantor Danrlei Orrico, conhecido como O Kannalha, foi o último affair público de Preta Gil antes de sua morte em julho de 2025. Eles viviam um romance discreto e sem rótulos desde o início de 2024. Na última quinta-feira (12), o artista fez uma homenagem à Preta ao passar pelo Camarote 2222, organizado pela família da artista. O vídeo foi acessado mais de 3 milhões de vezes até a terça-feira à noite.

Correio Folia

Mais de 1,5 milhão de pessoas já votaram na escolha da música do Carnaval deste ano, no Troféu Correio Folia 2026. A premiação vai reconhecer a música que já estava na boca do povo antes mesmo da folia começar, embalando ensaios, esquentando os circuitos e, é claro, que dominou os trios elétricos nos dias oficiais da maior festa popular do planeta, nas ruas de Salvador.

Sala de imprensa

A jornalista Linda Bezerra, diretora e editora-chefe do jornal CORREIO foi a homenageada deste ano, dando nome à sala de imprensa utilizada pelos profissionais que trabalharam na cobertura do Carnaval de Salvador. Linda creditou o reconhecimento ao trabalho do jornal. “Vejo essa homenagem como uma distinção ao trabalho que o jornal CORREIO faz na cidade”, afirma.



