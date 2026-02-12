Treta? Fãs do Mudei de Nome se irritam com a demora para a largada do trio de Xanddy, no Campo Grande

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 20:51
Na tarde de quinta-feira (12), uma postagem do grupo Mudei de Nome reforçava o horário da concentração do desfile no Campo Grande, 17h30, mas avisava: 'não estamos tratando de horário de embarque de navio'. Trocando em miúdos, os foliões estavam avisados de que atrasos poderiam acontecer. O alerta, no entanto, não evitou que uma treta tivesse início no circuito Osmar no primeiro dia da folia.
Isso porque o trio de Xanddy Harmonia, o primeiro a largar, só começou a andar por volta das 20h20 - quase três horas após a data prevista da concentração do Mudei de Nome, que vinha logo atrás. Isso não impediu que o segundo trio da fila começasse a encostar no primeiro, o que deixou os foliões apertados.
Fãs do Mudei de Nome, então, começaram a gritar para a equipe de Xanddy e exigir que o trio andasse. "Não estão vendo que vocês tão estragando o Carnaval?", bradou um folião.
Enquanto isso, Xanddy, que prometeu um repertório formado por 70% de samba de roda, avisou aos fãs que iria se trocar. A fala provocou ainda mais revolta de alguns fãs, que vaiaram o cantor.
Como tudo que acontece no Carnaval logo é ultrapassado por outro acontecimento, Xanddy voltou aos microfones e deu início a apresentação. Foi o suficiente para que a pipoca voltasse a ser embalada pelo samba de roda e os foliões que vinham logo atrás fossem encantados pelos clássicos do axé.
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.