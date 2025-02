'IVETE MORA ALI'

Turista viraliza ao se assustar com 'domínio' de Ivete Sangalo em Salvador: ‘Falam dela tempo todo’

Ela destacou que ouviu músicas e elogios à cantora em lugares diferentes da cidade

No relato, Alana contou que passou o dia percorrendo diferentes pontos da capital baiana e percebeu que, em praticamente todos os lugares que frequentou, as músicas de Ivete eram presença constante, independente do gênero.