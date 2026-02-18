Acesse sua conta
Vai chover no Arrastão? Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira (18) em Salvador

Termômetros devem variar entre 23 °C e 31 °C

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 06:33

Dia de chuva em Salvador
Chuva Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quem pretende participar do Arrastão do Carnaval em Salvador nesta quarta-feira (18) deve encontrar tempo instável ao longo do dia, com possibilidade de chuva em diferentes períodos, segundo o Climatempo.

A previsão indica sol entre nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas, principalmente entre a manhã e a tarde. A tendência, no entanto, é de tempo mais firme durante a noite, o que pode favorecer quem pretende acompanhar a programação até o fim.

Os termômetros devem variar entre 23 °C e 31 °C, com sensação térmica podendo alcançar 28 °C. O volume de chuva previsto é de 14,9 mm, com 78% de chance de precipitação ao longo do dia. A umidade do ar pode chegar a 88%, enquanto os ventos sopram fracos, em torno de 8 km/h.

O sol nasce às 5h33 e se põe às 18h02, e há ainda alta probabilidade de formação de arco-íris. O índice ultravioleta permanece em nível extremo, exigindo atenção para proteção solar durante a folia.

O que fazer durante o temporal?

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Previsão do Tempo

