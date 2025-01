20% de desconto com o Clube Correio no Baile da Santinha

CLUBE CORREIO

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 12:37

A edição de verão do Baile da Santinha já tem data marcada: 10 de janeiro, no Wet Eventos, em Salvador. Sob o comando de Léo Santana, o evento é um dos mais aguardados da temporada e contará com shows de Nattan, Simone Mendes e Dennis, prometendo uma noite repleta de ritmos e muita animação.

A mistura do pagode baiano com o forró de Nattan, o sertanejo de Simone Mendes e as batidas eletrônicas de Dennis promete um espetáculo único, marcando mais uma edição de sucesso do tradicional ensaio de verão do GG.

Os ingressos podem ser adquiridos na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia, ou pelo site oficial: boratickets.com.br. Assinantes com Clube Correio têm 20% de desconto ao utilizar o link exclusivo da parceria.

Serviço

O que: Baile da Santinha – Edição de Verão

Quando: 10 de janeiro, às 20h

Onde: Wet Eventos, Salvador