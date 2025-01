CLUBE CORREIO

40% de Desconto em "Chame Gente - Um Carnaval em Cada Esquina"

Espetáculo no Teatro Módulo celebra o Carnaval de Salvador com descontos exclusivos para assinantes do Clube Correio

Clube Correio

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 12:57

Espetáculo Chame Gente Crédito: Caio Lírio

O Teatro Módulo será o palco da estreia de "Chame Gente – Um Carnaval em Cada Esquina", no dia 12 de janeiro, uma peça teatral que traz à tona as memórias e a energia vibrante do Carnaval de Salvador. Com dramaturgia e direção geral de Paula Lice, a produção mistura teatro e música para narrar as histórias e emoções vividas durante a maior festa popular do Brasil, celebrando os 40 anos do Axé Music e os 75 anos do trio elétrico.

A peça contará com a atuação de Danilo Cairo e Leandro Santolli, que vão guiar o público por uma viagem única, repleta de humor, emoção e nostalgia, ao retratar o espírito do Carnaval soteropolitano. A produção é uma homenagem à diversidade cultural de Salvador e à revolução que o Carnaval baiano promoveu no cenário musical e social do país. Ao longo das apresentações, os espectadores vão reviver a magia dos trios elétricos e a energia contagiante das ruas de Salvador.

As apresentações acontecem aos domingos, de 12 de janeiro a 16 de fevereiro, sempre às 18h, no Teatro Módulo. A peça promete uma experiência imersiva para quem deseja reviver os momentos mais marcantes da folia.