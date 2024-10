CLUBE CORREIO

40% de desconto: Rodrigo Sant’Anna traz novo show de humor 'Atazanado'

Assinantes do CORREIO têm 40% de desconto

Da Redação

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 08:41

Rodrigo Sant’Anna, conhecido por por seus personagens cômicos, está de volta aos palcos com seu novo espetáculo "Atazanado", em Salvador. Nos dias 25, 26 e 27 de outubro, o comediante se apresenta no Teatro Faresi (Teatro ISBA), onde interpreta cinco personagens que garantem risadas do começo ao fim.

Rodrigo Sant’Anna traz novo show de humor 'Atazanado' Crédito: Divulgação

Entre os tipos que Rodrigo encarna estão uma mãe rica obrigada a cuidar dos filhos após a babá entrar de férias, um carnavalesco atrapalhado que busca componentes para sua escola de samba, e uma mulher do site de buscas sem paciência para perguntas óbvias.

Outros destaques incluem um peru de Natal que volta do além como "encosto" de quem o comeu na ceia. Além dos personagens, Rodrigo costura o espetáculo com momentos de stand-up comedy, contando histórias hilárias de perrengues e situações cotidianas com as quais o público facilmente se identifica.

O show é uma verdadeira reflexão cômica sobre o dia a dia da vida moderna, com Rodrigo trazendo à tona hábitos e manias que fazem parte da vida de todos. Para os assinantes com Clube Correio, há um desconto de 40% na compra dos ingressos, disponíveis no Sympla.

· O quê: Rodrigo Sant’Anna – "Atazanado"

· Quando: 25, 26 e 27 de outubro de 2024

Sexta e sábado: 20h e Domingo: 19h