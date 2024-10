CLUBE CORREIO

Armandinho apresenta 'Reggae na Concha' com 40% de desconto para assinantes com Clube Correio

Sim, vai ter reggae na Concha! No dia 02 de novembro (sábado), às 19h, a Concha Acústica do Teatro Castro Alves será o palco do novo show de Armandinho, um dos grandes nomes do reggae brasileiro. O cantor e compositor trará seus maiores sucessos e novas músicas, sempre com aquele estilo descontraído que celebra o amor, a natureza e a positividade. Os ingressos estão à venda no site Sympla e na bilheteria do teatro, e assinantes com Clube Correio têm 40% de desconto!