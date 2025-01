CLUBE CORREIO

Cia Baiana de Patifaria apresenta “Fanta & Pandora” com 40% de desconto para Clube Correio

Espetáculo retorna ao Teatro Módulo na temporada de verão 2025

A Cia Baiana de Patifaria traz de volta ao palco o espetáculo Fanta & Pandora, Uma Folia em Cena, que estreia sua temporada de verão em 2025 no Teatro Módulo, na Pituba. As apresentações começam no dia 11 de janeiro, sempre aos sábados, às 19h.

Com direção de Lelo Filho, o espetáculo traz as personagens Fanta Maria e Pandora Luzia, interpretadas pelos atores Lelo Filho e Rodrigo Villa, respectivamente. Juntas, as professoras criam uma interação divertida com a plateia, transformando o teatro em uma sala de aula improvisada. O elenco também conta com a participação de Maurício Martins no papel de Paloma, em homenagem ao fundador da trupe, Moacir Moreno.