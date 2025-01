CLUBE CORREIO

Cortejo Afro recebe Márcio Victor e Araketu no Pelourinho nesta segunda-feira (20)

Grupo promove ensaio especial com 50% de desconto para assinantes com Clube Correio

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 12:50

O Cortejo Afro segue com sua temporada de ensaios rumo ao Carnaval e prepara uma noite especial nesta segunda-feira (20/01). O evento, que acontecerá na Praça das Artes, no Pelourinho, a partir das 21h, contará com as apresentações do cantor Márcio Victor, líder da banda Psirico, e da consagrada banda Araketu como convidados especiais.

Com uma mistura vibrante de ritmos afro-brasileiros, releituras de clássicos da MPB e do pop, o Cortejo Afro promete transformar o ensaio em uma experiência cultural e artística completa. A proposta é aliar a música percussiva às artes visuais e à dança, criando um verdadeiro espetáculo de sons e cores.

Criado em 1998 pelo artista plástico Alberto Pitta, o Cortejo Afro carrega em sua essência a força e a estética da cultura africana, sendo inspirado no terreiro Ilê Axé Oyá. Além do entretenimento, o grupo desenvolve ações sociais voltadas à sua comunidade durante todo o ano, fortalecendo seu legado cultural e social.

A noite ainda contará com as presenças marcantes de Márcio Victor, ícone do pagodão baiano com hits que embalam o verão, e do Araketu, banda reconhecida mundialmente por sua inconfundível fusão de percussão e elementos eletrônicos, representando a força da cultura suburbana afro-brasileira.

Desconto exclusivo para assinantes

Os ingressos já estão à venda pelo site Ticket Maker, e assinantes com Clube Correio têm 50% de desconto. Para garantir o desconto, basta selecionar a opção de meia entrada e apresentar o cartão do Clube Correio no acesso ao evento.

Serviço

Ensaio do Cortejo Afro com participações de Márcio Victor e Araketu

Quando: Segunda-feira, 20 de janeiro de 2025

Horário: Abertura às 20h, show às 21h

Onde: Praça das Artes – Pelourinho, Salvador/BA