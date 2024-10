CLUBE CORREIO

Festa Ploc tem 40% de desconto para assinantes do CORREIO

A festa reúne Silvinho Blau Blau, Dra. Silvana, Banda Retrô 80 e o cantor Luciano do Trem da Alegria

Da Redação

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 08:06

Festa reúne Silvinho Blau Blau, Dra. Silvana, Banda Retrô 80 e o cantor Luciano do Trem da Alegria Crédito: Divulgação

A Festa Ploc celebra 20 anos e comemora a volta no tempo ao revisitar as décadas de 1980 e 1990. A festa será no dia 25 de outubro, às 21h. Os assinantes do CORREIO tem 40% de desconto no ingresso.

A festa reúne Silvinho Blau Blau, Dra. Silvana, Banda Retrô 80 e o cantor Luciano do Trem da Alegria. O evento acontece no Cerimonial Rainha Leonor, a Pupileira. Os ingressos estão à venda no Sympla e na Pupileira.

A Festa Ploc foi criada em 2004 pelo produtor Luciano Vianna, o DJ Dom LV, e rapidamente a festa se transformou em um fenômento, com DJs, shows, intervenções visuais emoda retrô.

Com média de 170 eventos por ano, a Festa Ploc já passou por diversos estados do Brasil e teve ainda turnês na Europa e Estados Unidos, além de três DVDs com milhões de cópias vendidas.

A festa contará com dois ambientes para o público. Além da pista já conhecida da Pupileira, o público terá opção também da Área Premium, espaço com acesso à área frontal do palco e a serviços de alimentação e bebidas exclusivas para estes clientes. Na Área Premium haverá também bistrôs e pufs para maior comodidade.

Ingressos

Os ingressos custam no primeiro lote, R$ 180/R$ 90 (área premium) e R$ 100/R$ 50 (pista). Há também a opção da compra do ingresso solidário, com desconto, que consiste na compra do ingresso, mais a doação de 2 quilos de alimentos, que serão doados aos projetos sociais da Santa Casa da Bahia.

Festa Ploc

Atrações: Silvinho Blau Blau, Dra. Silvana, Luciano do Trem da Alegria e Banda Retrô 80

Data: 25 de outubro (sexta-feira)