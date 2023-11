Show de Daniela Mercury tem 40% de desconto no Clube Correio; confira

A cantora Daniela Mercury se apresenta neste sábado (2) na Concha Acústica com o show 'Oxente Acústico', espetáculo que conta com a participação de Gabriel Mercury, filho da artista. Os ingressos já estão à venda através da plataforma Sympla (clique aqui) e assinantes do Clube CORREIO têm 40% de desconto nas entradas.



O show, que passou por São Paulo recentemente e teve ingressos esgotados nas três sessões, reúne hits da carreira de Daniela Mercury, clássicos da MPB e composições inéditas de Gabriel e Daniela juntos. O filho da cantora também leva aos palcos canções compostas com outros parceiros como o escritor Itamar Vieira Jr e o poeta Carlos Capinam.